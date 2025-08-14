O lucrare semnată de Salvador Dalí va fi premiu la o tombolă, în Alba / Pot participa cei care vizitează o expoziție de artă organizată în Sala Unirii / Pot fi văzute lucrări de Picasso, Braque, Chagall și Kandinsky

O cromolitografie semnată de Salvador Dalí va fi oferită publicului care vizitează o expoziție organizată la Alba Iulia, prin intermediul unei tombole. Este vorba despre o lucrare cu semnătura originală a artistului, oferită de colecționarul George Șerban.

”La această tombolă pot participa toți vizitatorii expoziției „Reveritus Sum”, cu excepția angajaților muzeului și a membrilor familiilor acestora. Lucrarea, prezentă în expoziție, va fi acordată prin tragere la sorți la finalul perioadei expoziției” au anunțat reprezentanții Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, în calitate de organizatori.

Evenimentul reprezintă o premieră absolută în peisajul cultural al orașului și cuprinde lucrări de grafică aparținând lui Georges Braque, Marc Chagall, Salvador Dali, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Hans Hartung, Wassily Kandinsky, Rene Magritte, Andre Masson, Henri Matisse, Henry Moore, Pablo Picasso, Man Ray, Victor Vasarely și Ossip Zadkine.

Lucrările provin din colecția privată avocatului George Șerban, considerat unul dintre cei mai importanți colecționari de artă din România. Cromolitografia oferită la tombolă este estimată la aproximativ 1.000 – 1.500 de euro.

Expoziția este deschisă până în 16 noiembrie, iar accesul este liber.

Vernisajul expoziției a avut loc în cadrul celei de-a XXVIII-a ediții a Taberei Internaționale de Artă Plastică ”Inter-Art”, alături de o expoziție semnată de Zuzu CARATANASE.