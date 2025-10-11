VIDEO ARHIVĂ A murit Flavius Domide, unul dinte cei mai buni fotbaliști ai anilor 70. A făcut parte din naționala legendară calificată la Campionatul Mondial din Mexic

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fostul fotbalist Flavius Domide, unul dintre cei mai titrați jucători ai echipei UTA Arad, a murit sâmbătă la vârsta de 79 de ani, potrivit unui anunț al clubului arădean.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

El a fost un fotbalist-simbol al UTA în anii 1960-1970, fiind calificat drept liderul generației care a adus la Arad ultimele două titluri naționale și care a contribuit la calificarea echipei în primăvara europeană din 1972.

Pentru UTA a jucat 342 de meciuri și a înscris 75 de goluri, iar pentru echipa națională a jucat 18 meciuri și a înscris de 3 ori.

Vezi mai jos imagini video de arhivă cu Flavius Domide:

Flavius Domide s-a născut la Arad pe 7 mai 1946 și a intrat în echipa de copii a UTA pe când avea 11 ani. Crescut la juniori de Coco Dumitrescu, a fost rapid remarcat de Cibi Braun, antrenorul primei echipe la acea vreme.

Odată pătruns în circuit, în timpul sezonului 1965-1966, avea să rămână piesă fixă în ofensivă și favorit al tribunei până în anul 1979.

El a fost om de bază la echipa națională și a participat alături de Nicolae Dobrin, Florea Dumitrache și Mircea Lucescu la Campionatul Mondial din Mexic 1970.

După retragerea de pe gazon, a fost antrenor. Mai întâi la Centrul de Copii și Juniori al UTA, apoi secund și principal al primei echipe.

De numele lui se leagă revenirea UTA-ei pe prima scenă în anul 1993. Câțiva ani mai târziu, a acceptat poziția de președinte al clubului arădean.

În 2016, a primit cea mai înaltă distincție pe care o oferă conducerea orașului, titlul de ”Cetățean de Onoare”.