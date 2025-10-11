VIDEO ARHIVĂ A murit Flavius Domide, unul dinte cei mai buni fotbaliști ai anilor 70. A făcut parte din naționala legendară calificată la Campionatul Mondial din Mexic
Fostul fotbalist Flavius Domide, unul dintre cei mai titrați jucători ai echipei UTA Arad, a murit sâmbătă la vârsta de 79 de ani, potrivit unui anunț al clubului arădean.
El a fost un fotbalist-simbol al UTA în anii 1960-1970, fiind calificat drept liderul generației care a adus la Arad ultimele două titluri naționale și care a contribuit la calificarea echipei în primăvara europeană din 1972.
Pentru UTA a jucat 342 de meciuri și a înscris 75 de goluri, iar pentru echipa națională a jucat 18 meciuri și a înscris de 3 ori.
Flavius Domide s-a născut la Arad pe 7 mai 1946 și a intrat în echipa de copii a UTA pe când avea 11 ani. Crescut la juniori de Coco Dumitrescu, a fost rapid remarcat de Cibi Braun, antrenorul primei echipe la acea vreme.
Odată pătruns în circuit, în timpul sezonului 1965-1966, avea să rămână piesă fixă în ofensivă și favorit al tribunei până în anul 1979.
El a fost om de bază la echipa națională și a participat alături de Nicolae Dobrin, Florea Dumitrache și Mircea Lucescu la Campionatul Mondial din Mexic 1970.
După retragerea de pe gazon, a fost antrenor. Mai întâi la Centrul de Copii și Juniori al UTA, apoi secund și principal al primei echipe.
De numele lui se leagă revenirea UTA-ei pe prima scenă în anul 1993. Câțiva ani mai târziu, a acceptat poziția de președinte al clubului arădean.
În 2016, a primit cea mai înaltă distincție pe care o oferă conducerea orașului, titlul de ”Cetățean de Onoare”.
