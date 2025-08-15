Începe Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia. Spectacole de reenactment cu sute de participanți, antrenamente, lupte între romani și daci și spectacole cu gladiatori. Program
Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia începe vineri. Pe parcursul celor trei zile ale evenimentului, vor avea loc demonstrații comune de tehnică militară ale mai multor trupe de reenactment din România.
Evenimentul se desfășoară anual și adună sute de reenactori – soldați și civili romani, războinici daci, gladiatori, meșteșugari sau dansatoare.
Astfel, publicul va putea urmări sâmbătă și duminică, 16–17 august, în Piața Cetății, modul în care se desfășurau antrenamentele legiunilor romane și ale războinicilor barbari în urmă cu 2000 de ani, inclusiv comenzile pe care le primeau soldații, care, pentru un spor de autenticitate, vor fi date în limba latină.
De asemenea, vor fi demonstrații militare romane, cu războaie între daci și romani, cu lupte de gladiatori organizate în cinstea lor, cu ateliere de lucru, cu jocuri și târguri de sclavi.
Vor avea loc momente noi, unul dintre cele mai importante va fi Virtus Ludi et Labora- instrucție, jocuri și ateliere. Cei prezenți la festival vor putea vedea cum se desfășura o zi din viața unui soldat roman.
Marea Bătălie, momentul care încheie festivalul Roman va fi plasată în acest an în perioada în care provincia romană Dacia era măcinată de revolte interne. Mai exact de când dacii s-au revoltat împotriva romanilor. Este vorba despre perioada de după moartea împăratului Traian, când provicia era sub conducerea lui Hadrian.
Un alt moment în festival va fi cel al gladiatorilor. Spectacolul care va dura în jur de 40 de minute are la bază un scenariu cu o intrigă captivantă, dau asigurări organizatorii, scenariu scris de Darius Măcinic.
Intitulat ”Sângele nu uită” spectacolul de gladiatori îi va aduce în scenă pe frații Măcinic, Uwe (câștigător) Survivor România și Darius, ambii din Alba Iulia, dar și Gladiatorii de la Ludus Apulensis.
Program Festivalul Roman Apulum 2025
Vineri, 15 august
17:00 – Conferința științifică: Valori ale patrimoniului sculptural roman de la Apulum; Venus, Hygia și Priapus
Prezintă Dr. Radu Ota (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)
Muzeul Principia
20.00 – Parada Legiunii XIII Gemina Minor
Strada Mihai Viteazul
21.30 – Proiecție film artistic:
Gladiatorul (2000)
Regia: Ridley Scott
Cu: Russell Crowe, Connie Nielsen, Joaquin Phoenix
În deschidere: cronica filmului, prezintă Dr. Liviu Zgârciu (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)
Curtea Palatului Principilor
Sâmbătă, 16 august
12:00 Ceremonia oficială de deschidere a festivalului
- Jurământul anual de credință față de împărat
- Piața Cetății
12:20 Parada războinicilor romani și daci
- Parada Legiunii XIII Gemina Minor
- Strada Mihai Viteazul
12:30 – 20:00 Tabăra antică
- ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice. Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)
- Platou strada Militari – tabăra romană
- Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor
12:30 – 20:00 Virtus Ludi et Labora – instrucție, jocuri și ateliere
- Platou strada Militari – tabăra romană
13:00 Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum
- Pornire de la Muzeul Principia
19:00 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari
- Piața Cetății
19:30 Târg de sclavi
- Piața Cetății
19:45 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei
- Piața Cetății
20:15 Lupte de gladiatori – Ludus Ursus Nigrus și Ludus Apulensis
- Piața Cetății
21:15 Spectacol cu foc: Povestea Medusei
- Piața Cetății
21:30 Parada cu torțe
- Strada Mihai Viteazul
- Piața Cetății
Duminică, 17 august
10:30 – 17:00 Tabăra antică
- ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice, Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente soldați, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)
- Platou strada Militari – tabăra romană
- Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor
10:30 – 17:00 Virtus Ludi et Labora- instrucție, jocuri și ateliere
- Platou strada Militari – tabăra romană
- 12:00 Competiție sportivă/pentatlon antic
- Piața Cetății
15:00 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei
- Piața Cetății
15:30 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari
- Piața Cetății
16:00 Marea bătălie – Ad Portas!
- Piața Cetății
17:00 Parada trupelor.
- Ceremonialul de închidere a festivalului
- Piața Cetății și Strada Mihai Viteazul
Festivalul este o marcă a Primăriei Alba Iulia și este organizat în colaborare cu Muzeul Național al Unirii, Universitatea 1 Decembrie 1918 și Asociație Culturală pentru Istorie Vie.
Vezi și: IT-ist de meserie, „soldat roman” în timpul liber/ Spectacole de reconstituire istorică, un trend vechi în UE, în fiecare vineri seară la Alba Iulia
