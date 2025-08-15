G4Media.ro
Începe Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia. Spectacole de reenactment cu…

Începe Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia. Spectacole de reenactment cu sute de participanți, antrenamente, lupte între romani și daci și spectacole cu gladiatori. Program

Travel15 Aug 0 comentarii

Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia începe vineri. Pe parcursul celor trei zile ale evenimentului, vor avea loc demonstrații comune de tehnică militară ale mai multor trupe de reenactment din România.

Evenimentul se desfășoară anual și adună sute de reenactori – soldați și civili romani, războinici daci, gladiatori, meșteșugari sau dansatoare.

Astfel, publicul va putea urmări sâmbătă și duminică, 16–17 august, în Piața Cetății, modul în care se desfășurau antrenamentele legiunilor romane și ale războinicilor barbari în urmă cu 2000 de ani, inclusiv comenzile pe care le primeau soldații, care, pentru un spor de autenticitate, vor fi date în limba latină.

De asemenea, vor fi demonstrații militare romane, cu războaie între daci și romani, cu lupte de gladiatori organizate în cinstea lor, cu ateliere de lucru, cu jocuri și târguri de sclavi.

Vor avea loc momente noi, unul dintre cele mai importante va fi Virtus Ludi et Labora- instrucție, jocuri și ateliere. Cei prezenți la festival vor putea vedea cum se desfășura o zi din viața unui soldat roman.

Marea Bătălie, momentul care încheie festivalul Roman va fi plasată în acest an în perioada în care provincia romană Dacia era măcinată de revolte interne. Mai exact de când dacii s-au revoltat împotriva romanilor. Este vorba despre perioada de după moartea împăratului Traian, când provicia era sub conducerea lui Hadrian.

Un alt moment în festival va fi cel al gladiatorilor. Spectacolul care va dura în jur de 40 de minute are la bază un scenariu cu o intrigă captivantă, dau asigurări organizatorii, scenariu scris de Darius Măcinic.

Intitulat ”Sângele nu uită” spectacolul de gladiatori îi va aduce în scenă pe frații Măcinic, Uwe (câștigător) Survivor România și Darius, ambii din Alba Iulia, dar și Gladiatorii de la Ludus Apulensis.

Program Festivalul Roman Apulum 2025

Vineri, 15 august

17:00 – Conferința științifică: Valori ale patrimoniului sculptural roman de la Apulum; Venus, Hygia și Priapus

Prezintă Dr. Radu Ota (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)

Muzeul Principia

 20.00 – Parada Legiunii XIII Gemina Minor

Strada Mihai Viteazul

21.30 – Proiecție film artistic:

Gladiatorul (2000)

Regia: Ridley Scott

Cu: Russell Crowe, Connie Nielsen, Joaquin Phoenix

În deschidere: cronica filmului, prezintă Dr. Liviu Zgârciu (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)

Curtea Palatului Principilor

Sâmbătă, 16 august

12:00 Ceremonia oficială de deschidere a festivalului

  • Jurământul anual de credință față de împărat
  • Piața Cetății

12:20 Parada războinicilor romani și daci

  • Parada Legiunii XIII Gemina Minor
  • Strada Mihai Viteazul

12:30 – 20:00 Tabăra antică 

  • ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice. Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)
  • Platou strada Militari – tabăra romană
  • Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor

12:30 – 20:00 Virtus Ludi et Labora – instrucție, jocuri și ateliere

  • Platou strada Militari – tabăra romană

 13:00 Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum

  • Pornire de la Muzeul Principia

19:00 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari

  • Piața Cetății

19:30 Târg de sclavi

  • Piața Cetății

19:45 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei

  • Piața Cetății

20:15 Lupte de gladiatori – Ludus Ursus Nigrus și Ludus Apulensis

  • Piața Cetății

21:15 Spectacol cu foc: Povestea Medusei

  • Piața Cetății

 21:30 Parada cu torțe

  • Strada Mihai Viteazul
  • Piața Cetății

Duminică, 17 august

10:30 – 17:00 Tabăra antică 

  • ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice, Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente soldați, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)
  • Platou strada Militari – tabăra romană
  • Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor

10:30 – 17:00 Virtus Ludi et Labora- instrucție, jocuri și ateliere

  • Platou strada Militari – tabăra romană
  • 12:00 Competiție sportivă/pentatlon antic
  • Piața Cetății

15:00 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei

  • Piața Cetății

15:30 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari

  • Piața Cetății

16:00 Marea bătălie –  Ad Portas!

  • Piața Cetății

17:00 Parada trupelor.

  • Ceremonialul de închidere a festivalului
  • Piața Cetății și Strada Mihai Viteazul

Festivalul este o marcă a Primăriei Alba Iulia și este organizat în colaborare cu Muzeul Național al Unirii, Universitatea 1 Decembrie 1918 și Asociație Culturală pentru Istorie Vie.

Vezi și: IT-ist de meserie, „soldat roman” în timpul liber/ Spectacole de reconstituire istorică, un trend vechi în UE, în fiecare vineri seară la Alba Iulia

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

