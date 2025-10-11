De ce apelează tinerii chirurgia estetică? Liftingul facial, la modă în Marea Britanie încă de la 20 de ani: ”Trăim într-o lume în care ne comparăm zilnic cu fețe filtrate și perfecțiuni artificiale”

Operația de lifting facial, cândva simbolul elitismului și al vârstei înaintate, a intrat într-un teritoriu nou: cel al tinereții. Tot mai mulți oameni în jurul vârstei de 20 și 30 de ani aleg bisturiul pentru a obține trăsături mai definite și o imagine „perfectă” pentru rețelele sociale, arată o analiză BBC.

Pe TikTok și Instagram, hashtagurile despre „mini-facelift”, „pony-tail lift” sau „deep plane lift” au milioane de vizualizări — și tot mai puțină jenă de a vorbi despre ele.

Ceea ce altădată era un secret bine păzit al vedetelor a devenit un subiect deschis. Personalități precum Kris Jenner, Catt Sadler sau designerul Marc Jacobs au vorbit public despre intervențiile lor, alimentând percepția că liftingul facial nu mai este un „ultim pas” pentru cei de peste 50 de ani, ci o alegere validă și pentru tinerii preocupați de imagine.

Emily, o femeie de 28 de ani, este una dintre cele care au decis să își schimbe complet chipul. „Am vrut un look sculptat, cu pomeți înalți”, povestește ea. În Turcia, unde a mers pentru operație, a suferit nu mai puțin de șase intervenții într-o singură sesiune: lifting facial mediu, lifting al buzelor și rinoplastie. „M-am trezit cu o față nouă și un nas nou. A fost o schimbare totală”, spune Emily.

Recuperarea a fost lungă și dureroasă. Vânătăile și inflamațiile au dispărut abia după câteva săptămâni, iar sensibilitatea feței i-a revenit complet abia după șase luni. Cu toate acestea, tânăra spune că experiența i-a schimbat viața: „Am început să am grijă de mine, dorm mai mult, beau mai puțin. Dacă aș ști ce știu acum, poate n-aș mai face-o, dar atunci doar îmi doream să fiu cea mai bună versiune a mea.”

Datele British Association of Aesthetic Plastic Surgeons (BAAPS) arată o creștere de 8% a liftingurilor faciale în Marea Britanie doar în ultimul an. Deși statisticile nu specifică vârsta pacienților, chirurgii esteticieni confirmă o schimbare clară a profilului: tot mai mulți pacienți tineri.

Fenomenul este vizibil și în SUA, unde American Society of Plastic Surgeons a raportat o creștere a cererilor în rândul generației X — și o explozie de interes din partea milenialilor.

Nora Nugent, președinta BAAPS, explică această tendință prin mai mulți factori. Unul dintre ei: medicamentele pentru pierderea rapidă în greutate, care pot lăsa pielea lăsată. „Liftingul facial poate corecta acest efect”, spune ea.

Totodată, tehnicile moderne sunt mai sigure și mai subtile decât în trecut.

Totuși, specialiștii avertizează că liftingul rămâne o intervenție majoră, cu riscuri serioase: hematom, necroză, infecții, leziuni nervoase sau chiar pierderea părului în zona inciziilor. Costul în Marea Britanie variază între 15.000 și 45.000 de lire, dar în unele clinici — mai ales din Turcia sau Europa de Est — prețurile pot scădea sub 5.000. „Prețul mic poate fi o capcană mortală”, avertizează chirurgul Simon Lee din Bristol.

Lee subliniază că un lifting facial complet este recomandat doar persoanelor de peste 40 de ani, pentru care semnele îmbătrânirii sunt vizibile și stabile.

Julia Gilando, în vârstă de 34 de ani, a ales Turcia pentru a corecta o asimetrie facială cauzată de o problemă de aliniere a maxilarului. Deși prietenii îi spuneau că nu are nevoie de operație, ea a decis să „își urmeze instinctul”. „Eram speriată, singură, într-o țară străină. După operație nu vedeam de la cât eram de umflată”, povestește Julia. A plătit 8.000 de dolari și a petrecut două zile în spital, urmate de o perioadă lungă de izolare și anxietate.

Cercetătorii avertizează că multe dintre aceste intervenții nu aduc fericirea promisă. Dr. Kirsty Garbett, expertă în imagine corporală la University of West England, spune că presiunea socială atinge cote fără precedent. „Trăim într-o lume în care ne comparăm zilnic cu fețe filtrate și perfecțiuni artificiale. E firesc ca tot mai mulți să creadă că singura soluție e bisturiul.”

Ea subliniază că filtrele digitale și inteligența artificială distorsionează percepția asupra realității. „Ne vedem pe ecran și nu ne mai recunoaștem în oglindă. Așa se naște dorința de a ajusta realitatea pentru a semăna cu o imagine falsă.” În plus, faptul că vedetele vorbesc deschis despre operațiile lor „normalizează” procedurile, făcându-le să pară o simplă parte din viață.

Pe de altă parte, chirurgul belgian Alexis Verpaele atrage atenția asupra riscurilor pentru pacienții tineri. „Dacă o persoană face un lifting la 25-30 de ani, și știm că efectul durează aproximativ 15 ani, atunci până la 60 de ani ar putea trece prin trei astfel de intervenții. E un traumatism repetat pentru același chip.”

Fenomenul liftingului facial la tineri este, în fond, simptomul unei generații care trăiește între realitate și filtrul digital. Dorința de perfecțiune devine obsesie, iar medicina estetică răspunde cu promisiunea unei fețe „definitive”.