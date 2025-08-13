O echipă de avocaţi români atacă la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene taxa pe viciu pentru păcănele: ”Foarte mulţi operatori care au plătit această taxă în ultimii ani ar putea solicita restituirea sumelor achitate, împreună cu dobânzile aferente”

O echipă de avocaţi români specializaţi în dreptul Uniunii Europene şi drept fiscal anunţă că a obţinut deschiderea unui proces la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) împotriva „taxei pe viciu” aplicate aparatelor de tip slot-machine. Dacă CJUE decide că această taxă încalcă regulile europene privind libertatea de prestare a serviciilor şi principiile fiscale, operatorii de jocuri de noroc din România ar putea fi scutiţi de plata ei şi ar putea solicita restituirea sumelor achitate în ultimii ani, transmite News.ro.

Cazul ajuns la Luxembourg este coordonat de avocaţii Tudor Vidrean-Căpuşan, doctor în drept şi cadru universitar în drept fiscal, şi Adrian Şandru, specializat în drept european şi infracţiuni în mediul de afaceri (white collar crimes).

”O echipă de avocaţi români specializaţi în dreptul Uniunii Europene şi drept fiscal a obţinut deschiderea unui proces la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) împotriva „taxei pe viciu” aplicate aparatelor de tip slot-machine. Miza este uriaşă: dacă CJUE decide că această taxă încalcă regulile europene privind libertatea de prestare a serviciilor şi principiile fiscale, operatorii de jocuri de noroc din România ar putea fi scutiţi de plata ei şi ar putea solicita restituirea sumelor achitate în ultimii ani”, anunţă avocaţii coordonatori.

O astfel de decizie ar produce un impact major, estimat la zeci sau chiar sute de milioane de euro, asupra bugetului de stat, mai ales în contextul actualei perioade de austeritate, când guvernul caută soluţii pentru a acoperi deficitul bugetar.

Concret, sesizarea la CJUE priveşte taxa pe viciu instituită prin OUG nr. 77/2009 pentru jocurile de noroc de tip slot-machine exploatate în săli. CJUE va analiza compatibilitatea acesteia cu Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, în special cu libertatea de prestare a serviciilor şi cu principiile fiscale europene privind echivalenţa şi scopul specific al taxelor.

”Importanţa dosarului este amplificată de contextul actual al măsurilor de austeritate şi presiunilor pe bugetul de stat: dacă CJUE va stabili că taxa nu respectă dreptul Uniunii, foarte mulţi operatori care au plătit această taxă în ultimii ani ar putea solicita restituirea sumelor achitate, împreună cu dobânzile aferente, generând un impact financiar considerabil pentru stat. Avem o experienţă semnificativă în litigii strategice de acest tip şi ştim că procedurile sunt de lungă durată. Ne bucurăm însă că, în cele mai multe cazuri, reuşim să recuperăm pentru contribuabili de bună-credinţă sumele achitate pentru taxe impuse de Guvern care nu respectă principiile dreptului european. Procedura de recuperare este complexă, dar de multe ori valoarea sumelor restituite, împreună cu dobânzile, vine să restabilească echilibrul şi să aducă echitate”, au declarat avocaţii coordonatori.

Tudor Vidrean-Căpuşan şi Adrian Şandru spun că în trecut au obţinut hotărâri importante în domeniul fiscalităţii, inclusiv cauze în care CJUE a limitat măsuri administrative excesive şi a consolidat protecţia operatorilor economici în raport cu autorităţile fiscale sau în cauze similare în ceea ce priveşte taxa pe viciu la alcool sau tutun.