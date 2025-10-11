România va găzdui un centru european de inteligență artificială – Radu Miruță: „Trecem de la ambiție la infrastructură”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat, sâmbătă, după ce Uniunea Europeană a anunţat extinderea reţelei de centre dedicate inteligenţei artificiale, că România intră astfel în reţeaua europeană de AI Factories, ”un pas important pentru viitorul nostru digital”. ”Treptat, trecem de la ambiţie la infrastructură”, a transmis ministrul, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”România intră în reţeaua europeană de AI Factories– un pas important pentru viitorul nostru digital. Treptat, trecem de la ambiţie la infrastructură. Uniunea Europeană tocmai a anunţat extinderea reţelei de centre dedicate inteligenţei artificiale, iar România va găzdui una dintre aceste AI Factories”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, ministrul Economiei, Radu Miruţă.

Acesta explică că aceste centre oferă supercomputere, expertiză tehnică şi sprijin pentru startup-uri şi companii, accelerând cercetarea şi inovarea în AI.

”România va avea acces la infrastructură de top şi la parteneriate europene, transformând ideile inovatoare în produse concrete. România are şansa să fie nu doar utilizator, ci creator de tehnologie de vârf. Pas cu pas, construim viitorul digital al ţării noastre”, a mai declarat ministrul.

Miruţă explică faptul că această iniţiativă completează demersurile pentru Black Sea AI Gigafactory – proiectul prin care România îşi propune să devină unul dintre polii majori de calcul AI din Europa.

”Sunt preocupat ca România să nu fie doar spectator, ci să profite de toate oportunităţile oferite de digitalizare şi AI. Pas cu pas, construim un mediu economic mai competitiv şi sustenabil, bazat pe tehnologie şi inovaţie”, a mai declarat Radu Miruţă.

Noul centru – denumit RO AI Factory – va fi dezvoltat cu sprijinul Uniunii Europene și va fi coordonat de Universitatea Politehnica din București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI). Potrivit rectorului Mihnea Costoiu, investiția totală este estimată la 50–60 de milioane de euro, din care UE ar putea asigura până la 70% din finanțare, restul urmând să fie acoperit de statul român.

„Estimăm un minim de 40 de angajați, însă numărul ar putea ajunge la 200 sau chiar 250 de persoane, în funcție de cerere și de extinderea infrastructurii”, a precizat Costoiu într-o declarație pentru TechRider.