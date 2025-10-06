Ministrul Economiei: Fiecare dintre partidele aflate la guvernare să vină cu mai puţine condiţii la coaliţie. Cu cât pui mai multe condiţii, cu atât faci decizia mai grea / Premierul este emanaţia acestor partide politice, trebuie lăsat să se desfăşoare

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat luni că fiecare dintre partidele aflate la guvernare să vină cu mai puţine condiţii la coaliţie, adăugând că, cu cât pui mai multe condiţii, cu atât faci decizia mai grea iar premierul Ilie Bolojan, care este emanaţia acestor partide politice, trebuie lăsat să se desfăşoare, transmite News.ro.

”Reacţiunea forţează această coaliţie să ajungă la consens. Pentru că tot coaliţia a spus că prima oară creştem taxele pentru populaţie, pentru că crescând colectarea şi reducerea cheltuierilor statului, se vor produce efecte mai târziu, şi am justificat că e nevoie de a doua zi de nişte efecte, şi efectele astea erau prin creşterea de taxe, a doua zi, spunând că ulterior vom face celor două lucruri, colectăm mai mult şi reducem cheltuierile statului. Nu poţi, la nivel de guvern, să spui ceva şi să faci altceva, dacă ai pretenţia că eşti un guvern serios. Deci eu cred că este obligatoriu să se întâmple asta”, a declarat ministrul Economiei, la Digi24.

Radu Miruţă a precizat că este preocupat în fiecare zi la minister de reducerea cheltuielilor şi să optimizeze aceste lucruri, dar trebuie să se întâmple la nivelul întregului guvern şi pachetul de măsuri care este în discuţie face asta.

”E complicat într-o coaliţie de patru partide, pentru că sunt partide cu viziuni de politici publice diferite, şi ce spune USR, ce spune asemănător şi PNL, este ceva ce adesea spune diferit PSD. Şi PSD are dreptul să spună, că e în această coaliţie. Pe de altă parte, lucrurile trebuie privite ca un întreg, pentru că pe oameni nu îi interesează dacă spune neapărat USR ceva şi PSD altceva, pe oameni îi interesează cu ce mi se schimbă mie viaţa, prin faptul că voi sunteţi toţi acolo”, a subliniat Miruţă.

”Am ajuns să punem taxe, pentru că de data asta a fost de gardă un medic care s-a uitat corect la problemă. Pentru că, până acum, guvernele trecute au fost conduse de nişte medici, dacă vrei să păstrăm paralelismul, care şi-au bătut joc de organism. (..) Am explicat de ce se vine cu aceste taxe şi am explicat că, cu cât mai repede nişte măsuri, cu atât fereastra prin care suntem cu taxe este mai mica”, a mai spus ministrul Economiei.

Este comic, aş vrea să vedem declaraţia şi vorbim imediat după. Ce se întâmplă cu acest guvern este comic. Am inventat o nouă instituţie care se numeşte Coaliţia.

Şi în loc să lase guvernul să guverneze, dar ce fac ei este împotriva Constituţiei. Nu există în Constituţie această instituţie atotputernică care domină deciziile guvernamentale sau mai degrabă nu lasă guvernul să guverneze. Bun, domnule ministru, ce se întâmplă cu acest guvern e comic.

Despre afirmaţia lui Traian Băsescu, că partidele au inventat o nouă instituţie care se numeşte Coaliţie, Miruţă a spus. ”Parţial e adevărat, vă spun punctul meu de vedere. Pe de o parte, fiind partide aflate în coaliţie, trebuie să existe şi reprezentarea voinţei politice a partidului respectiv. Pe de altă parte, pe premier şi pe miniştri îi măsori în funcţie de ce fac ei. Dacă mă dai pe mine afară, ca premier, pentru că nu fac ceva sau nu duc România într-un punct în care aşteaptă populaţia să o duc, apoi lasă-mă pe mine să duc lucrurile acolo, pentru că nu mă poţi trage pe mine la răspundere pentru nişte decizii care sunt puse în faţă de alte entităţi. Sigur că răspund şi partidele aflate în coaliţie, că eşti acolo şi lumea te întreabă, ai fost la guvernare, ce ai făcut. Însă se merge greoi”.

Întrebat cu ce viteză se merge în coaliţie, ministrul USR a răspuns: ”Cu o viteză, din punctul meu de vedere, mai mică decât aşteaptă populaţia, însă este explicat de faptul că sunt patru partide care trebuie să ajungă la un consens, şi, cu cât sunt mai mulţi la masă care pun condiţii, cu atât timpul în care se ajunge la o condiţie acceptată de toate cele patru este un timp mai mare”.

Radu Miruţă a menţionat că ”premierul are o putere suplimentară şi puterea de premier trebuie să îi fie lăsată cu toate prerogativele constituţionale.

”Îi este lăsată, însă se ajunge la decizie după discuţii foarte ample, cu membrii coaliţiei, discuţii care, pe zona de respectare a politicii publice fiecărui partid sunt justificate, însă cu toţii trebuie să înţelegem, şi USR nu spun PSD, şi USR că este în această Coaliţie, că lumea aşteaptă nişte măsuri de a treia zi. Dacă faci bine, vei primi aplauze şi vei fi apreciat. Dacă faci rău, este normal să fii sancţionat de populaţie. Dar lasă-mă să mă desfăşor, măsoară-mă vânzându-mă cum mă descurc. (..) Domnul Bolojan spune că trebuie 10% din angajaţi, Partidul Social-Democrat începe să spună hai să mai facem nişte analize. Au şi ei justificarea lor. Au primari care vin şi spun: Domnule, ce faci cu oamenii pe care i-am angajat? Ce mă pui să fac cu ei? Vezi că urmează alegeri. Vezi că tot la decizia mea ajungi. Însă premierul vine şi spune analitic: astea sunt cifrele”.

Radu Miruţă s-a referit la relaţia din coaliţie: ”Eu cred că fiecare dintre partidele aflate la guvernare trebuie să analizeze şi să vină cu mai puţine condiţii la coaliţie. Cu cât pui mai multe condiţii, cu atât faci decizia mai grea”, a explicat el.

Potrivit ministrului Economiei, premierul este emanaţia acestor partide politice şi trebuie lăsat să se desfăşoare, după cum crede.

”Din cele pe care le-a propus primul ministru Ilie Bolojan până acum, eu n-am văzut contraargumente, am văzut dureri. Că îi doare pe unii că îşi pierd nişte locuri calde, că îi doare pe unii că îşi pierd nişte contracte bănoase. Dar n-am văzut contraargumente raţionale. Dacă până acum ai fost învăţat să te racordezi la nişte conducte care se scurgeau cu bani publici, evident că dacă te demufează cineva de acolo, tipi. Dar oare e sănătos ca mediul privat să plătească pentru a introduce conţinut acestei conducte, din care se tragă doar câţiva? Eu cred că nu e sănătos şi susţin în totalitate abordarea pe care Bolojan o are”, a menţionat Miruţă.