Premierul Bolojan l-a primit la Palatul Victoria pe președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu

Primierul Ilie Bolojan a avut, miercuri, la Palatul Victoria o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.

Cei doi oficiali au discutat despre situația politică din Republica Moldova după recentele alegeri parlamentare, în urma cărora Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană, a obținut victoria. Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe domnul Grosu pentru rezultatul obținut și pentru sprijinul popular acordat parcursului european al Republicii Moldova, se arată într-un comunicat al Guvernului.

În cadrul întâlnirii, oficialii au abordat și teme privind continuarea și extinderea proiectelor de conectivitate și cooperare transfrontalieră, intensificarea relațiilor economice bilaterale, precum și sprijinul ferm al României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și pentru aderarea acesteia la Uniunea Europeană.

