Cetățenii și firmele din Republica Moldova pot face de azi transferuri mai rapide și mult mai ieftine în euro. Încă un pas pe drumul spre integrarea în UE

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Începând din 6 octombrie, Republica Moldova este parte a Zonei unice de plăți în euro (SEPA), un sistem ce include 41 de țări europene și oferă cetățenilor și companiilor transferuri rapide în euro, sigure și la costuri reduse sau chiar cu comision zero – așa cum se întâmplă în Uniunea Europeană (UE), transmite Europa Liberă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aderarea Republicii Moldova la acest sistem aduce beneficii imediate cetățenilor, inclusiv celor din diaspora, companiilor și economiei, în general, susține Banca Națională a Moldovei (BNM).

Ce avantaje le oferă SEPA cetățenilor la modul practic

Dacă anterior un transfer internațional putea costa între 20 și 200 de euro, acum acesta va fi procesat la aceleași standarde și tarife ca în UE, cu doar câțiva euro sau chiar gratuit.

BNM susține că remiterile vor ajunge în Moldova mai repede și cu mai puține costuri, „ceea ce înseamnă mai mulți bani direct în bugetul fiecărui consumator”.

Dacă până la aderarea la SEPA, un cetățean care primea un transfer de 500 sau 1.000 de euro trebuia să achite un comision de 20-25 de euro, acum costul coboară la 1 euro sau chiar 50 de cenți. La sume mai mari, pentru un transfer de peste 70.000 de euro, comisionul era de 210 euro, acum însă, după aderarea la SEPA, ar putea fi de numai 2 euro.

Avantaje pentru companii

Cât privește mediul de afaceri, SEPA elimină barierele și aduce companiile moldovenești pe picior de egalitate cu cele europene.

Potrivit băncii centrale de la Chișinău, anul trecut, au fost realizate aproximativ 830.000 de tranzacții în euro între R. Moldova și țările SEPA, cu o valoare totală de 11,8 miliarde de euro, ceea ce înseamnă peste 3.200 de plăți pe zi, în valoare de circa 45 de milioane de euro.

BNM spune că odată cu aderarea la SEPA aceste fluxuri financiare vor fi gestionate mult mai eficient, la costuri reduse.

Moldova va economisi imediat, după aderarea la SEPA, circa 12 milioane de euro anual, iar pe termen mediu – până la 20 de milioane de euro. Acești bani vor rămâne în economie pentru investiții, dezvoltarea afacerilor și crearea noilor locuri de muncă.

Aderarea la SEPA transmite un semnal puternic de stabilitate și credibilitate partenerilor internaționali și investitorilor, potrivit BNM.

Băncile participante la SEPA

În prima etapă, opt bănci comerciale din cele 11 din R. Moldova au obținut statutul de participant SEPA și pot procesa plăți în euro la aceleași standarde ca în Uniunea Europeană.

Este vorba despre: Victoriabank, MAIB, OTP Bank, Moldincombank, Fincombank, Pro Credit Bank, Eximbank și Energbank.

Citește tot articolul pe Europa Liberă