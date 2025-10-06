Oscar Piastri își planifică plecarea de la McLaren după tensiunile mari cu coechipierul Lando Norris

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Oscar Piastri (24 de ani) este liderul ierarhiei generale din Formula 1 cu doar șase etape înainte de finalul sezonului 2025, dar ultimele săptămâni de la McLaren nu au fost cele mai fericite. Relația tensionată cu coechipierul Lando Norris îl face pe australian să ia în considerare o plecare de la echipa cu sediul la Woking. Blick spune că pentru Piastri se deschide ușa numită Ferrari.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Blick spune că Piastri ia în considerare varianta Ferrari pentru 2027

McLaren a bifat al doilea titlu consecutiv de la constructori, performanță cu care echipa „papaya” nu s-a mai întâlnit de peste 30 de ani.

Cu toate acestea, un sezon în care McLaren este foarte aproape de a bifa „dubla” (titlul la constructori, dar și la piloți) nu este unul lipsit de tensiune.

Jurnaliștii de la Blick vorbesc despre faptul că ultimul scandal de la McLaren l-a îndepărtat și mai mult pe Piastri de echipa cu care se găsește în prezent sub contract.

În turul întâi, Norris (25 de ani) l-a acroșat pe Verstappen, iar de acolo a lovit și monopostul lui Piastri.

Britanicul a încheiat cursa pe trei, iar australianul pe patru. Distanța dintre Piastri și Norris s-a micșorat la 22 de puncte.

După ce a fost lovit de Norris, Piastri a cerut echipei prin radio să-i dea locul înapoi pe grilă, dar Andrea Stella (directorul McLaren) a refuzat.

Tensiunile au atins cote maxime atunci când McLaren sărbătorea pe podium titlul mondial de la constructori.

Piastri nu a fost pe scenă, cu toate că a avut o contribuție foarte mare la titlul cucerit de echipă.

Sursa citată vorbește despre faptul că Oscar s-a cam săturat ca Norris să tot fie avantajat de echipă (cel puțin asta consideră australianul), iar cei din anturajul lui Piastri caută deja o echipă pentru acesta din 2027.

Blick vorbește despre faptul că Piastri are o ușă deschisă la Ferrari.

Scuderia nu o duce deloc bine, iar dacă sezonul viitor (unul care vine cu multe schimbări de regulament) lucrurile nu vor merge în direcția dorită, atunci Charles Leclerc ar putea accepta varianta RedBull Racing.

În plus, pentru Lewis Hamilton un sezon 2026 slab ar putea duce spre sensul unic numit retragerea din Formula 1.

În aceste condiții, la Ferrari ar fi două locuri libere, iar unul dintre ele ar fi al lui Oscar Piastri, cel care ar putea beneficia de statutul de pilot numărul unu, ceea ce îi lipsește în prezent la McLaren.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1