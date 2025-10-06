Leclerc recunoaște criza de la Ferrari: Verdict dur pentru Scuderie după cursa din Singapore

Revenirea celor de la Ferrari nu s-a produs în Singapore, cu toate că așteptările fanilor erau mari. Mai mult decât atât, Charles Leclerc admite faptul că Scuderia traverseză o criză prelungită a rezultatelor și că „este dureros” ca echipa să fie depășită pe Marina Bay de trei rivale: McLaren, RedBull și Mercedes.

Leclerc spune că Ferrari are al patrulea cel mai rapid monopost din F1, după rivalele McLaren, RedBull și Mercedes

„Suntem clar în spatele celor trei echipe de top. Asta doare”, a declarat Leclerc pentru Canal+, după ce Ferrari a ratat din nou podiumul și a rămas singura echipă din top 4 fără victorie în 2025.

Analizând ceea ce se întâmplă în garajul Ferrari, Jenson Button (campion mondial în F1 în sezonul 2009) spune că italienii se tem prea mult de eșec.

„Celor de la Ferrari le e frică să greșească. Și exact asta fac: greșesc constant pentru că se tem prea mult să riște”, transmite Button.

În Singapore, Ferrari nu a avut ritmul necesar pentru a se apropia de Mercedes, RedBull sau McLaren.

De altfel, italienii sunt la un pas de a pierde și locul al treilea din ierarhia constructorilor, RedBull fiind la doar zece puncte în urmă.

Sezonul 2025 este unul pe care Ferrari nu va dori să și-l aducă aminte prea curând: mașină competitivă în antrenamente, dar incapabilă să țină ritmul cu rivalii în regim de cursă.

„Încercăm să găsim echilibrul, dar nu reușim să punem totul cap la cap. Este frustrant, pentru că ritmul pe un tur este bun, dar apoi dispare când contează”, transmite Charles Leclerc, vizibil frustrat de rezultatele slabe ale Scuderiei din acest sezon.

Presa de specialitate a scris în ultima perioadă că agentul lui Leclerc ar fi discutat cu RedBull o eventuală mutare în 2027 la echipa din Milton Keynes, asta în cazul în care Verstappen va alege să plece după sezonul de anul viitor.

„Nu vreau să am regrete. Îmi doresc doar să știu că am făcut tot ce se putea face”, s-a rezumat Leclerc să menționeze atunci când a fost întrebat despre viitorul său la Ferrari.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1