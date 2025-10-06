G4Media.ro
Sorin Grindeanu: În această toamnă vom organiza congresul, sigur / Ar fi…

PSD, Partidul Social Democrat, sigla PSD
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Sorin Grindeanu: În această toamnă vom organiza congresul, sigur / Ar fi bine să fie până în postul Crăciunului

6 Oct • 114 vizualizări 1 comentariu

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că în această toamnă vor organiza congresul partidului, sigur, el arătând că ar fi bine să aibă loc până la intrarea în postul Crăciunului, transmite News.ro.

- articolul continuă mai jos -

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat după şedinţa conducerii PSD dacă Congresul PSD ar urma să fie organizat la final de octombrie, început de noiembrie sau în primăvară. 

”În această toamnă, am spus. Am anunţat colegii că săptămâna viitoare vom face şi un Consiliu Politic Naţional, undeva la începutul săptămânii. Ştiţi că CPN-ul are, prin statut, atributul de a convoca un congres. Asta nu înseamnă că asta se va întâmpla săptămâna viitoare (..) dar în această toamnă vom organiza congresul, sigur. ”Ar fi bine să fie până a intra în postul Crăciunului”, a mai declarat Grindeanu.  

1 comentariu

  1. Normal ca trebuie pana-n postul Craciunului, ca sa iasa chermeza cat mai bine. Asa, de post, fara mancacare si beuturica, mai greu cu votul la stomac!

