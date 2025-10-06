Sorin Grindeanu: Este obligatoriu, din perspectiva noastră, ca pe pachetul 3 să avem şi partea de relansarea economică. Mâine le vom transmite partenerilor de coaliţie

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este obligatoriu, din perspectiva social-democraţilor, ca pe pachetul 3, pachetul care se referă la administraţie locală, administraţie centrală, să existe şi partea de relansarea economică, el precizând că mâine vor transmite partenerilor de coaliţie aceste propuneri, transmite News.ro.

Sorin Grindeanu a declarat că în şedinţa conducerii PSD de luni s-a discutat despre Pachetul 3 de măsuri fiscale.

”Pachetul 3 ar trebui să conţină, din perspectiva noastră, administraţia locală, administraţie centrală şi, bineînţeles, ceea ce mâine vom transmite partenerilor de coaliţie, propunerile noastre pe relansarea economică (..) anunţat de noi de ceva vreme, public”, a arătat liderul interimar al PSD, după Biroul Politic Naţional.

”Este obligatoriu, din perspectiva noastră, ca pe pachetul 3, pachetul care se referă la administraţie locală, administraţie centrală, să avem şi partea de relansarea economică”, a precizat Grindeanu.