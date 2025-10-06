G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Sorin Grindeanu: Este obligatoriu, din perspectiva noastră, ca pe pachetul 3 să…

ilie bolojan si sorin grindeanu
Foto: InquamPhotos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu: Este obligatoriu, din perspectiva noastră, ca pe pachetul 3 să avem şi partea de relansarea economică. Mâine le vom transmite partenerilor de coaliţie

Articole6 Oct 0 comentarii

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este obligatoriu, din perspectiva social-democraţilor, ca pe pachetul 3, pachetul care se referă la administraţie locală, administraţie centrală, să existe şi partea de relansarea economică, el precizând că mâine vor transmite partenerilor de coaliţie aceste propuneri, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Sorin Grindeanu a declarat că în şedinţa conducerii PSD de luni s-a discutat despre Pachetul 3 de măsuri fiscale.

”Pachetul 3 ar trebui să conţină, din perspectiva noastră, administraţia locală, administraţie centrală şi, bineînţeles, ceea ce mâine vom transmite partenerilor de coaliţie, propunerile noastre pe relansarea economică (..) anunţat de noi de ceva vreme, public”, a arătat liderul interimar al PSD, după Biroul Politic Naţional.

”Este obligatoriu, din perspectiva noastră, ca pe pachetul 3, pachetul care se referă la administraţie locală, administraţie centrală, să avem şi partea de relansarea economică”, a precizat Grindeanu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Economiei: Fiecare dintre partidele aflate la guvernare să vină cu mai puţine condiţii la coaliţie. Cu cât pui mai multe condiţii, cu atât faci decizia mai grea / Premierul este emanaţia acestor partide politice, trebuie lăsat să se desfăşoare

Articole6 Oct • 202 vizualizări
0 comentarii

Președintele PNL al Senatului, întrebat despre o alianță PSD-AUR din 2028: ”E greu să excludem ceva ce se poate întâmpla peste o perioadă destul de lungă de timp / Nu cred că PSD sau oricare alt partid se va alia cu AUR”

Articole4 Oct • 232 vizualizări
0 comentarii

Gabriel Zetea: Măsurile care trebuie luate ar trebui să fie în primul rând în administraţia centrală. Sunt 1.300.000 de bugetari în ţară, iar în administraţia locală lucrează, efectiv, doar 130.000, adică 10%

Articole1 Oct • 816 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.