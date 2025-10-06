Șeful CJ Iași, Costel Alexe: Proiectul de modernizare de la spitalul „Sf. Maria” a respectat specificațiile tehnice, cu avizul DSP / S-au cheltuit 138 de milioane de lei. Crede cineva din ţara asta că ar fi fost un capăt de ţară să mai montăm încă 12 chiuvete?

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat, luni, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Spitalul pentru Copii „Sf.Maria”, că proiectul de modernizare prin eficientizare energetică a unităţii medicale a fost implementat respectând specificaţiile tehnice care au fost avizate de specialişti, inclusiv cei ai Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Proiectul de modernizare prin eficientizare energetică a Spitalului pentru Copii „Sf.Maria” a fost implementat respectând toate specificaţiile tehnice care au fost la rândul lor trecute prin mâna tuturor specialiştilor pe care îi are astăzi România, fiind avizate şi în 2019, pe parcursul lucrărilor, şi la final în 2023, când unitatea medicală a primit autorizaţie din partea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Iaşi, Costel Alexe.

Acesta a invitat mass-media să viziteze Terapia Intensivă, pentru a demonstra că există chiuvete.

„În corpul A, unde funcţionează saloane de terapie intensivă, sunt grupuri sanitare dotate cu chiuvete. Aşa au fost avizate de Ministerul Sănătăţii prin DSP. La fel cum acelaşi proiect avizat tot de Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică în corpul B, are patru saloane de ATI cu patru rezerve. Ambele categorii sunt prevăzute nu doar cu grupul sanitar, ci şi cu chiuvete aferente acestor saloane”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.

Alexe a reamintit totodată că instituţia pe care o conduce a investit masiv în Spitalul pentru Copii Sfânta Maria, fie din bugetul propriu, fie cu bani guvernamentali sau fonduri europene, inclusiv un proiect de combaterea infecţiilor nosocomiale.

„Vă spun cât se poate de sincer, numai pe proiectul de reabilitare s-au cheltuit 138 de milioane de lei. Crede cineva din ţara asta că ar fi fost un capăt de ţară să mai montăm încă 12 chiuvete în cele şase saloane care practic au 12 încăperi. Dacă acest lucru ar fi făcut stipulat, menţionat, solicitat de către Ministerul Sănătăţii, cu siguranţă am fi făcut asta. (…) Dacă cineva ne-ar fi solicitat, cu siguranţă am fi montat acele 12 chiuvete. Sunt absolut nimic comparativ cu câţi bani am investit în acest spital”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.

Acesta a declarat totodată că deşi nu a primit, deocamdată, rezultatele Raportului Corpului de Control se va conforma cu cerinţele Ministerului Sănătăţii.

„Vom face tot ce va sugera Ministerul Sănătăţii, prin Inspecţia Sanitară sau DSP, să implementăm. Nu mai aşteptăm să ne transmită hârtii negru pe alb de la Ministerul Sănăţii, că trebuie să montăm cele 12 chiuvete. Ele cu siguranţă vor fi implementate. Dar nu nu facem management medical, noi nu monitorizăm activitatea sau investiţiile neapărat în sănătate decât conform proiectelor care nu sunt avizate. Încă o dată vă spun, proiectul a fost avizat şi, evident implementat, aşa cum practic a dispus şi transmis DSP-ul”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe.

Directorul interimar al DSP Iaşi, Liviu Stafie, nu a putut fi contactat pentru a-şi exprima punctul de vedere, întrucât semnătura acestuia apare pe unul dintre avizele primite de Spitalul „Sf.Maria”.