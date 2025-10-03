Managerul interimar de la Spitalul pentru copii „Sf Maria” din Iași a anunţat noi demiteri după decesele a 7 copii care ar fi fost infectați cu o bacterie periculoasă

Noul manager al Spitalului pentru copii „Sf.Maria” din Iaşi, dr Radu Constantin Luca, a transmis, vineri, că va schimba din funcţie persoanele care au gestionat situaţia focarului cu bacteria Serratia marcescens şi a menţionat, totodată, că va respecta prevederile legale şi măsurile remediale prevăzute de raportul Corpului de Control al Ministrului Sănătăţii.

Precizările managerului interimar vin după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că avizul pentru unitatea ATI de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași „a fost emis ilegal” și a anunțat sesizarea Parchetului General cu raportul Corpului de control și al Inspecției Sanitare de Stat, care au constatat „deficiențe grave”. Ministrul a cerut demiterea fostului manager și de pe poziția de director medical și a șefei secției ATI. Detalii aici .

Dr Radu Constantin Luca a precizat, prin intermediul unui comunicat de presă, că va dispune demararea procedurilor administrative necesare pentru schimbarea din funcţie a persoanelor care au gestionat situaţia focarului, conform prevederilor contractului individual de muncă şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al spitalului.

Astfel, prin decizie noului manager, vor fi destituite din funcţie şeful interimar al secţiei clinice ATI şi şeful SPIAAM, funcţii ocupate fără concurs, urmând ca, pe baza raportului ministerului să fie analizate şi celelalte măsuri prevăzute, transmite Agerpres.

„Înţelegem nevoia de a lua măsuri drastice pentru a preveni ca astfel de tragedii să se repete în spitalul nostru. Aşteptăm raportul oficial de la Ministerul Sănătăţii, care este unul dintre fundamentele pe baza căruia putem lua decizii corecte, legale, fără a expune spitalul la şi mai multe riscuri sau destabilizare. Siguranţa pacienţilor este principalul nostru obiectiv în acest moment şi facem toate demersurile pentru a asigura acest climat, atât prin infrastructură, cât şi prin resursa umană”, afirmă, citat în comunicatul de presă, dr. Radu Constantin Luca.

Medicul a subliniat că Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” Iaşi tratează cu maximă responsabilitate situaţia generată de focarul de infecţie cu bacteria Serratia marcescens şi subliniază că, în acest moment, instituţia aşteaptă raportul oficial al Ministerului Sănătăţii.

„Doar în baza acestui document, care va conţine măsurile şi recomandările corpului de control, se vor putea iniţia, în mod fundamentat, procedurile de remediere”, transmite, prin intermediul unui comunicat de presă, managerul interimar al Spitalului „Sf.Maria”, dr Radu Constantin Luca.

Acesta a completat că misiunea spitalului rămâne aceea de a coopera cu toate autorităţile competente pentru a remedia rapid şi eficient orice problemă semnalată.

„Prioritatea noastră este să asigurăm siguranţa şi stabilitatea actului medical, să recâştigăm încrederea pacienţilor şi să facem dreptate familiilor afectate”, a transmis directorul interimar al Spitalului pentru Copii „Sf. Maria”.