BREAKING Ministrul Sănătății: Avizul de funcționare pentru secția ATI de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași a fost emis ilegal / Nu există chiuvete, se intră ca în gară / Solicit demiterea fostului manager și de pe poziția de director medical și a șefei secției ATI / Sesizăm Parchetul General – Document

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că avizul pentru unitatea ATI de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași „a fost emis ilegal” și a anunțat sesizarea Parchetului General cu raportul Corpului de control și al Inspecției Sanitare de Stat. La acest spital au murit 7 copii care ar fi fost infectați cu o bacterie periculoasă. G4Media a transmis LIVE principalele declarații ale ministrului Sănătății.

Ministrul a precizat că au fost constatate „deficiențe grave de nefuncționare a protocoalelor”.

„Avizul de funcționare pentru această unitate sanitară a fost emis ilegal pentru că nu există în unitatea ATI chiuvete pentru dezinfectarea mâinilor personalului. (…) Nu știu de ce nimeni nu s-a sesizat, parchetul va aduce aceste răspunsuri. Raportul Corpului de control și Inspecției de stat vor fi transmise Parchetului General”

„La ATI se intră ca în gară”

„Nu avem certitudinea că de la darea în folosință a acestei secții controalele au fost realizate corect”

„Nu există nicio metodologie pentru igienizarea și decontaminarea periodică a aparatelor de climatizare a aerului”

„Toate aceste sunt în responsabilitatea conducerii spitalului”

„În toată această perioadă, undeva la aproximativ două săptămâni, nu există nicio măsură către secția de ATI pentru limitarea infecțiilor nosocomiale”

„Nu au fost identificate protocoale, nu există dovada probelor. Drept dovadă, prima probă pozitivă luată de pe suprafețe a fost confirmată zilele trecute, într-un interval de aproape 3 săptămâni de la declanșarea acestor infecții extinse la toți pacienții, probă prelevată de Inspecția Sanitară de Stat.”

„Unitatea nu deține avize pentru produse biocide”

„Producătorul unui produs biocid recomandă 90 de minute acțiune, iar în protocolul spitalului e prevăzut 15 minute”

„Nu există nicăeri secții ATI în lume unde să nu fie identificate infecții, ce putem să facem este să limităm răspândirea acestora la alți pacienți, să lăsăm răspândirea acestora în mod necontrolat așa cum s-a întâmplat la Iași”

„Îndemn toți managerii și șefii de secții să raporteze corect: nu mai mușamalizați, nu mai ascundeți infecțiile când apar, pentru că pacienții sunt puși în pericol și scade încrederea oamenilor”

„Raportarea infecțiilor nu e o crimă. Nu vine nimeni să amendeze. Din contră, putem să intervenim eficient pentru limitarea lor.”

„Acum 3 săptămâni am modificat metodologia pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale și sunt în lucru 4 ordine de ministru.”

„Simt nevoia simplificării cât se poate de mult a modului de raportare.”

„Putem avea 100 de ordine de ministru, de legi și HG-uri, dacă oamenii din spital nu respectă protocoalele, nu aplică corespunzător protocoalele, chiar dacă au materiale de protecție, dezinfectanți, dacă nu sunt aplicate corespunzător și dacă nu venim cu metode noi de training constant, cu metode de monitorizare continuă, dacă nu există măsuri de corecție în flux continuu, niciodată nu vom ajunge la nivelul țărilor europene unde infecțiile sunt raportate corespunzător și sunt prevenite”

„Ideea introducerii în secțiile ATI de personal specializat care să monitorizeze infecțiile. Nu voi renunța la această idee. M-am consultat cu specialiști din alte țări. Acolo pe fiecare secție ATI există fie medic epidemiolog sau asistenți medicali specializați. Asta e o măsură pe care o vom aplica în perioada imediat următoare.”

„În alte țări, că tot vrem cu toții o țară ca afară, dar atunci când venim cu măsuri ca afară nu le dorim, în secții ATI personalul parcurge în fiecare an un training dedicat pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale, un training care se finalizează cu un examen”

„Dacă nu îți faci treaba, nu înveți constant, vei pleca din acea secție indiferent cine ești.”

„Nu discutăm despre subfinanțare, ci de indolență, de prost management, de nepăsare, de neaplicarea protocoalelor, care de data asta existau.”

„Vom înființa un nou plan național de acțiune pentru reducerea infecțiilor nosocomiale în secțiile ATI; pentru achiziții, pentru a nu exista nicio scuză. Suntem țara scuzelor.”

„Spitalul din Iași a beneficiat de investiții semnificative de la Ministerul Sănătății.”

„Vorbim de un haos administrativ și un haos procedural pe care eu nu l-am mai întâlnit”

„Am solicitat demiterea managerului spitalului, am văzut că s-a întors în poziția de director medical. Solicit public demiterea acestei doamne și din această poziție. Solicit demiterea șefei ATI, care ocupă în acest moment ilegal această poziție.” (Notă: Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași funcționează în subordinea Consiliului Județean Iași)

„Din punctul meu de vedere este neglijență în serviciu, dar doar PG poate pune acest diagnostic.”

„Am solicitat Inspecției Sanitare de Stat să ceară rapoarte și pentru un focar din iunie. Informațiile sunt că nu ar fi fost întrunite condiții pentru un focar, dar nu mai cred nimic așa că aștept raportul informațiilor de la inspecția sanitară de stat.”

„Am avut o discuție cu premierul Ilie Bolojan. E necesară o regândire, o rearanjare și o restructurare a DSP-urilor. E evident că nu funcționează corespunzător modul de control și supraveghere.”

„Am în cap de mult, dar mi s-a confirmat că e necesar și vom face probabil până la finalul anului o reorganizare, probabil și o comasare a DSP-urilor, centrelor regionale dinc adrul INSP-urilor.”

„În cazul Floreasca (Secția de arși) e un dosar în curs de evaluare la Parchetul genral, care a și cerut informații suplimentare”

„În luna octombrie va exista un control tematic la nivel național privind aplicarea protocoalelor pentru limitarea infecțiilor nosocomiale”

„Momentul zero al infecției de la Iași nu mai poate fi identificat la acest moment.”

Raportul privind verificarea efectuată la nivelul Spitalului Clinic de Copii Sf Maria Iasi

Vom reveni