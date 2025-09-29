Şeful PSD Iaşi cere demisia preşedintelui Consiliului Judeţean în urma tragediei de la Spitalul de Copii: Acest dezastru nu este un incident izolat, ci consecinţa incompetenţei şi nepăsării administraţiei judeţene

Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, cere demisia şefului Consiliului Judeţean Iaşi, liberalul Costel Alexe, în urma tragediei de la Spitalul de Copii, el motivând că Alexe poartă responsabilitatea directă pentru funcţionarea unităţilor medicale din subordine, transmite News.ro.

Bogdan Cojocaru a afirmat, luni, că situaţia de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi este ”de neacceptat”, după ce şapte copii au murit în urma infecţiei cu bacteria Serratia Marcescens.

”Acest dezastru nu este un incident izolat, ci consecinţa incompetenţei şi nepăsării administraţiei judeţene conduse de Costel Alexe. Problemele legate de infecţiile nosocomiale au fost muşamalizate ani la rând. În loc de măsuri reale pentru protejarea pacienţilor, am văzut doar festivisme, inaugurări şi campanii de imagine”, a declarat liderul PSD Iaşi.

Bogdan Cojocaru a susţinut că Alexe ar trebui să plece de la şefia CJ Iaşi, acuzându-l că poartă responsabilitatea directă pentru buna funcţionare a spitalelor din subordinea instituţiei.

”Cer public demisia imediată a lui Costel Alexe. Orice zi în plus cu acest om la conducerea administraţiei judeţene înseamnă un risc pentru vieţile pacienţilor şi pentru întreg sistemul medical ieşean”, a declarat Bogdan Cojocaru, preşedintele PSD Iaşi.

Potrivit acestuia, Costel Alexe apelează din nou la improvizaţii, după ce a numit la şefia spitalului un medic fără experienţă administrativă.

”Şi mai revoltător, persoanele aflate în funcţii de conducere în timpul izbucnirii focarului, responsabile pentru întârzierea măsurilor, nu au fost demise, ci păstrate pe posturi călduţe în structura spitalului”, a adăugat liderul PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat, luni, demiterea managerului Cătălina Ionescu de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi după ce şase copii internaţi în secţia de Terapie Intensivă a unităţii sanitare au murit. Între timp, încă un bebeluş infectat cu aceeaşi bacterie şi având şi alte afecţiuni a murit la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Bucureşti.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi a evitat să facă declaraţii privind situaţia de la Spitalul de Copii din Iaşi, precizând că va oferi mai multe răspunsuri după finalizarea raportului Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii.