Zeci de persoane au fost arestate la Liverpool pentru sprijinirea organizaţiei teroriste Palestine Action

Poliţia britanică a reţinut duminică după-amiază 66 de persoane la Liverpool (nord-vestul Angliei) în apropierea locului unde are loc congresul Partidului Laburist, pentru sprijin acordat organizaţiei teroriste Palestine Action, relatează agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

Dintre persoanele reţinute, două au fost eliberate la scurt timp, iar restul de 64 au fost arestate pentru presupuse infracţiuni legate de terorism, la o demonstraţie desfăşurată în apropierea Centrului expoziţional din Liverpool, locul unde se desfăşoară până miercuri congresul laburiştilor britanici. Ulterior, toţi cei arestaţi, cu vârste cuprinse între 21 de ani şi 83 de ani, au fost eliberaţi pe cauţiune.

”Unele persoane au desfăşurat materiale în sprijinul Palestine Action, care este o organizaţie teroristă interzisă”, a declarat poliţia într-un comunicat.

Aproximativ 100 de oameni s-au strâns în linişte, ţinând în mâini pancarte cu mesajul ‘Mă opun genocidului, sprijin Palestine Action’, potrivit grupului de protest Defend Our Juries.

În iulie acest an, Palestine Action a fost interzisă ca organizaţie teroristă, după ce gruparea a revendicat un incident în care două avioane militare fuseseră avariate la baza aeriană Brize Norton, în luna iunie.

”Este timpul ca, în loc să oprească un protest, Partidul Laburist să-şi asume responsabilitatea de a împiedica genocidul în mod serios şi să impună sancţiuni Israelului, inclusiv stoparea fluxului de arme din fabrici din această ţară (Regatul Unit)”, a declarat un purtător de cuvânt al grupului Defend Our Juries.

Israelul neagă că în Fâşia Gaza are loc un genocid în conflictul său cu gruparea palestiniană Hamas.

Conflictul actual din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul de o violenţă fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor teroriste palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat la atacul din 7 octombrie 2023 cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până duminică la prânz, au murit 66.005 de persoane şi alte 168.162 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.