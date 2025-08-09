Peste 150 de arestări la Londra, în timpul unei manifestații a susținătorilor grupului clasificat drept terorist Palestine Action

Peste 150 de susținători ai organizației Palestine Action au fost arestați sâmbătă, 9 august, în timpul unei manifestații de susținere a acestei rețele pro-palestiniene, interzisă de la începutul lunii iulie și clasificată ca „organizație teroristă”, potrivit poliției londoneze. Sute de persoane au început să se adune la prânz în Parliament Square, în fața Parlamentului britanic, unele dintre ele purtând pancarte cu mesaje precum „Susțin Palestine Action” sau „A acționa împotriva genocidului nu este o crimă”.

„Este o obligație morală să fiu aici”, a declarat Mathilda pentru AFP. „Dacă vor să mă aresteze, nu voi fugi și nu mă voi ascunde”, a adăugat această femeie în vârstă de 70 de ani, venită special din Bristol, la vest de Londra. „Să ne aresteze pe toți”, a adăugat Richard Bull, un londonez de 42 de ani într-un scaun cu rotile. „Acest guvern a mers prea departe. Nu am nimic de reproșat.”

Palestine Action adăugată pe lista organizațiilor teroriste

Numeroase steaguri palestiniene erau vizibile în mulțime, la câțiva pași de locul unde erau aliniate mașini de poliție, a constatat o jurnalistă AFP. Poliția a avertizat participanții cu privire la „posibilele consecințe penale ale acțiunilor lor”. În jurul orei 14.00, poliția a anunțat că a efectuat deja aproximativ 50 de arestări. Persoanele arestate nu au opus rezistență, multe dintre ele formând un „V” de victorie cu degetele, sub aplauzele altor manifestanți, a observat o jurnalistă AFP.

Palestine Action a fost adăugată la începutul lunii iulie pe lista organizațiilor considerate „teroriste” în Regatul Unit, după acte de vandalism comise de militanții săi, în special asupra unei baze a forțelor aeriene. Grupul Defend Our Juries organizează de atunci manifestații pentru a protesta împotriva acestei interdicții, care a fost considerată „disproporționată” de ONU.

Trei persoane au fost acuzate joi

Guvernul britanic, care susține că deține „informații îngrijorătoare” despre proiectele Palestine Action, afirmă că simpatizanții „nu cunosc adevărata natură” a organizației. Până în prezent, peste 200 de persoane au fost arestate, potrivit lui Tim Crosland, un reprezentant al Defend Our Juries. Trei persoane au fost acuzate joi pentru că și-au exprimat sprijinul, o infracțiune pedepsită cu până la 6 luni de închisoare.

Interdicția face obiectul unei acțiuni în justiție, inițiată de Huda Ammori, cofondatoare în 2020 a acestui grup care se prezenta ca o „rețea de acțiune directă” menită să denunțe „complicitatea britanică” cu statul Israel, în special în ceea ce privește vânzările de arme.