Netanyahu susține că recunoaşterea statului Palestina de către anumite ţări „nu obligă în niciun fel” Israelul

Recunoaşterea recentă a statului Palestina de către mai multe ţări europene, printre care Franţa şi Belgia, „nu obligă în niciun fel Israelul”, a declarat, miercuri seara, premierul israelian Benjamin Netanyahu, repetând leitmotivul său potrivit căruia „nu va exista un stat palestinian”, transmite News.ro.

„Supunerea ruşinoasă a anumitor lideri faţă de terorismul palestinian nu obligă în niciun fel Israelul. Nu va exista un stat palestinian”, a declarat Banjamin Netanyahu într-un comunicat succint publicat de biroul său.

Aceasta este prima reacţie a lui Benjamin Netanyahu la recunoaşterea Palestinei luni de către preşedintele francez Emmanuel Macron la tribuna ONU din New York, iniţiativă la care s-au alăturat în aceeaşi zi alte cinci ţări europene: Andorra, Belgia, Luxemburg, Malta şi Monaco.

Ţările de pe continentul european sunt acum majoritare în recunoaşterea statului Palestina, după declaraţiile oficiale făcute luni la New York de Franţa, Belgia, Luxemburg şi Malta, după aproape doi ani de război în Fâşia Gaza.

Rusia, ţările arabe, aproape toate ţările din Africa şi America Latină, majoritatea ţărilor asiatice, inclusiv India şi China, se află deja pe această listă.

Algeria a fost prima ţară care, la 15 noiembrie 1988, a recunoscut statul Palestina, imediat după proclamarea acestuia la Alger de către liderul istoric al Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei (OLP), Yasser Arafat. Zeci de ţări au urmat la scurt timp, apoi, într-un al doilea val, douăzeci de ani mai târziu.

Războiul din Gaza purtat de Israel ca răspuns la atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas pe teritoriul său la 7 octombrie 2023 a dus la o nouă serie de recunoaşteri, deja din partea a 19 ţări.