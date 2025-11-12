Israelul a redeschis punctul de trecere Zikim din nordul Fâşiei Gaza pentru camioanele cu ajutoare umanitare

Israelul a redeschis miercuri punctul de trecere Zikim din nordul Fâşiei Gaza pentru a permite accesul camioanelor cu ajutoare umanitare în enclava palestiniană, a anunţat COGAT , organism militar israelian care supraveghează fluxurile de ajutoare, informează agențiile de știri Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Agenţiile umanitare ale ONU au cerut redeschiderea acestui punct de trecere pentru ca mai multe ajutoare să ajungă în partea de nord devastată a enclavei, îndeosebi după armistiţiul Israel-Hamas de luna trecută.

Oficiul Naţiunilor Unite pentru afaceri umanitare (OCHA) a declarat că punctul de trecere a fost închis pe 12 septembrie şi că nicio organizaţie umanitară nu a mai putut efectua transporturi cu ajutoare de atunci. Armata israeliană nu a răspuns la vremea respectivă la o solicitare de comentarii din partea Reuters cu privire la motivele închiderii punctului respectiv de trecere.

Unele ajutoare umanitare au putut fi transportate în nordul Fâşiei Gaza prin sud, dar era nevoie de o cantitate mult mai mare, întrucât nordul oraşului Gaza şi zonele înconjurătoare sufereau de foame, conform declara ţiei OCHA făcute cu o lună înainte.

„Punctul de trecere Zikim a fost deschis pentru intrarea camioanelor cu ajutor umanitar” care „va fi transportat de ONU şi organizaţiile internaţionale după inspecţii de securitate aprofundate”, a transmis pe platforma X COGAT ce supervizează activităţile civile în teritoriile palestiniene.

Un comunicatul său, COGAT a precizat că punctul de trecere a fost deschis „în conformitate cu o directivă a eşalonului politic”.

La solicitarea AFP, un purtător de cuvânt al COGAT a precizat că punctul de trecere Zikim va rămâne de acum „în mod permanent” deschis, la fel ca cel din Kerem Shalom, în sudul teritoriului, prin care a fost livrată cea mai mare parte a ajutoarelor de la începutul războiului în octombrie 2023.