Congresmeni americani avertizează asupra tentativelor rusești de a frauda alegerile parlamentare din Republica Moldova: ”Războiul hibrid al Rusiei nu poate fi tolerat”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În ajunul alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie, congresmenii americani Mike Lawler și Deborah Ross, co-președinți ai Grupului pentru Moldova din Congresul SUA, au transmis un mesaj ferm privind amenințările la adresa democrației moldovenești, acuzând Federația Rusă că încearcă să influențeze rezultatul scrutinului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la eforturile continue ale Rusiei de a submina democrația din Republica Moldova și de a falsifica alegerile parlamentare din 28 septembrie. Vladimir Putin nu trebuie să fie lăsat să influențeze în mod abuziv rezultatele alegerilor prin operațiuni de influență.

În timpul alegerilor prezidențiale din 2024 din Republica Moldova, Rusia a cheltuit 100 de milioane de euro pentru a submina procesul electoral și a descuraja moldovenii să susțină apropierea de Uniunea Europeană.

Autoritățile moldovene au descoperit, de asemenea, o amplă schemă de fraudare a votului, în care 50 de milioane de dolari au fost transferați către 130.000 de moldoveni, ca parte a unei operațiuni de mituire a alegătorilor doar în ultimele două luni.

Eforturile Rusiei de a instala un guvern marionetă la Chișinău ar transforma țara într-un avanpost geopolitic al Rusiei în spatele Ucrainei, ar afecta negativ securitatea și stabilitatea regională la granițele Ucrainei și ar crea un focar de tensiuni în regiune.

”În calitate de co-președinți ai Grupului pentru Moldova din Congresul SUA și susținători fermi ai alianței transatlantice, ai coeziunii UE și ai parcursului democratic al Moldovei, sprijinim eforturile de combatere a influenței maligne a Rusiei asupra alegerilor din Moldova. Războiul hibrid al Rusiei împotriva Republicii Moldova nu poate fi tolerat”, se arată în declarația celor doi congresmeni.

Context

Republica Moldova organizează duminică, 28 septembrie, alegeri parlamentare considerate cruciale pentru orientarea geopolitică a țării. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare și susținut de președinta Maia Sandu, încearcă să-și păstreze majoritatea parlamentară. Principalii rivali sunt partide pro-ruse, inclusiv formațiuni asociate cu Ilan Șor și Partidul Socialiștilor.

Sondajele arată o competiție strânsă, cu PAS în continuare favorit, dar cu formațiunile pro-ruse mobilizând resurse semnificative și beneficiind de sprijin indirect din partea rețelelor de dezinformare.

„Fără o majoritate pro-europeană rezultată în urma acestor alegeri, direcția democratică a țării riscă să fie compromisă”, a avertizat senatoarea PSD.

Date esențiale despre alegerile parlamentare din Republica Moldova (28 septembrie 2024):

Data scrutinului: duminică, 28 septembrie.

Tip alegeri: parlamentare – se aleg cei 101 deputați ai Parlamentului de la Chișinău.

Electorat: circa 2,8 milioane de alegători înregistrați, inclusiv diaspora.

Principalii competitori: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – pro-european, partid de guvernământ, susținut de președinta Maia Sandu și premierul Dorin Recean. Blocul Electoral Patriotic (BEP) , deschis pro-rus (Igor Dodon și Vladimir Voronin) Blocul Alternativa (BA) , care se declară în favoarea unor relații bune și cu UE și cu Rusia, dar care a condus din lideri apropiați de Rusia – Ion Ceban, Alexandr Stoianoglu și Mark Tkaciuc Partidul Nostru , condus de Renato Usatâi

Miza politică: menținerea sau pierderea majorității parlamentare pro-europene.

Context geopolitic: scrutinul este urmărit îndeaproape la Bruxelles și București, fiind considerat crucial pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru reziliența democratică în regiune.

Sursa: Radio Chișinău via Rador