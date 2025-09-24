Ministrul Mediului, după respingerea moţiunii simple împotriva sa, spune că etapele legale trebuie să fie realizate în privinţa hidrocentralelor nefinalizate

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat miercuri, după respingerea moţiunii simple împotriva sa, că etapele legale trebuie realizate şi că în privinţa Hidrocentralei de la Paşcani a avut analize făcute pe documente, transmite Agerpres.

„Urmează să fie pe legea actuală, dacă legea este cea pe care ne uităm astăzi, urmează să fie înfiinţat un comitet interministerial în care să fie analizate tehnic aceste studii. Că este nevoie de o analiză tehnică a acestor studii reiese inclusiv din faptul că analiza tehnică făcută în aceste comisii pentru Paşcani, de exemplu, s-a soldat nu cu o modificare, nu două, de trei ori, trei rânduri de modificări aduse studiilor de la Hidroelectrica. Deci, etapele legale trebuie să fie realizate, pentru că ele vor asigura la final că oamenii au şi drepturile lor protejate şi proiectele acestea sunt şi în acord cu legislaţia de mediu”, a declarat Diana Buzoianu la Parlament.

Întrebată despre Hidrocentrala de la Paşcani, ministrul Mediului a arătat că a avut aceste analize făcute pe documente.

„Şi am spus chiar de luni că încercăm săptămâna aceasta, dacă nu cel târziu săptămâna viitoare. Sunt pur şi simplu nişte etape interne de semnături care mai trebuiau să fie aduse în ultimele zile. Repet, am avut acest studiu făcut separat de către Apele Române, pentru că voiam să ne asigurăm că rolul principal al acestor hidrocentrale este respectat şi că toate măsurile au fost respectate. Am primit acum mai puţin de o săptămână acest studiu realizat de Apele Române. Drept urmare, el este pe un traseu clar”, a spus Buzoianu.

Întrebată ce părere are despre poziţia celor din PSD, ministrul a răspuns: „Eu sunt mai puţin preocupată de părerile subiective. Sunt preocupată de, efectiv, legislaţie, să vedem, să discutăm obiectiv. Foarte multă lume încearcă să transpună în aceste zile dispute. Eu sunt liniştită pentru că ştiu că am de partea mea legea şi, practic, legea astăzi este respectată la literă. Iar ăsta este un lucru pe care îl doresc absolut tuturor miniştrilor – să respecte absolut toată legislaţia la literă şi sunt convinsă că asta vor face”.