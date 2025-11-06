Ministrul Mediului susţine că programul Rabla ar trebui finanţat mai degrabă prin fonduri europene

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Programul Rabla ar trebui finanţat mai degrabă prin fonduri europene, a afirmat, joi, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a susţinut că scăderea valorii voucherului nu a reprezentat o decizie greşită, având în vedere contextul bugetar actual, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Este evident că, atunci când există un voucher de 7.500 de euro versus un voucher de aproximativ 2.000 de euro, există un interes mai scăzut pentru un voucher de 2.000 de euro. Dar asta nu înseamnă automat că voucherul de 7.500 de euro era unul corect, pentru că noi ne uităm şi la care era comparaţia între statele din jurul nostru şi, de fapt, de la nivel european. Aveam unul dintre cele mai mari vouchere pentru programe similare. De altfel, perspectiva programului acesta – din punctul meu de vedere, ar trebui să fie mutat pe fonduri europene, să nu mai fie din buget naţional, pentru că din buget naţional avem nevoie să ducem aceşti bani pe proiecte strategice, care pot să ajute inclusiv la salvarea de vieţi”, a declarat Buzoianu, în cadrul unei conferinţe de presă, la Palatul Victoria.

Ea a estimat că vor fi epuizate fondurile alocate programului în a cest an. Administraţia Fondului pentru Mediu a decis, recent, redirecţionarea a 45 de milioane de lei din bugetul alocat autovehiculelor electrice către categoria de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), motociclete şi autovehicule cu sistem de propulsie hibrid. Înscrierea solicitanţilor în aplicaţia informatică a început joi, la ora 10:00.

„Eu cred că până la finalizarea termenului pentru acest program vor fi date absolut toate voucherele care aveau buget în program. Ne bucurăm să vedem că a existat un interes pentru program şi, chiar şi cu amendamentele care au fost aduse, totuşi, bugetul se finalizează”, a spus ea.

Pe de altă parte, Buzoianu nu a oferit un răspuns cert în ceea ce priveşte continuarea Programului Rabla şi în 2026.

„Depinde foarte mult de bugetul care va exista, depinde foarte mult dacă vom avea Fondul Social pentru Climă, dar, cel mai probabil, î n urma discuţiilor de amânare a ETS2, nu vom avea anul viitor Fondul Social pentru Climă. În acest moment, pentru bugetul de la AFM de anul viitor, noi am pus accent pe finalizarea proiectelor din PNRR, care au fost mutate pe AFM. (…) Vorbim de proiecte în valoare de mai bine de câteva miliarde de lei”, a explicat Diana Buzoianu.