Ministrul Mediului: Numărul persoanelor care vor avea şi atribuţii de inspecţie pe domeniul Ape se va dubla, de astăzi

Numărul persoanelor care vor avea şi atribuţii de inspecţie pe domeniul Apelor se va dubla, începând de astăzi, iar cel al controalelor va creşte, a anunţat ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, după o întâlnire convocată, luni, cu conducerea Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR).

„Ne interesează să îmbunătăţim activitatea Apelor Române, asta şi în urma raportului Corpului de Control al Ministrului, care a scos în evidenţă blocajele administrative şi pierderea masivă a finanţărilor europene. Momentul acesta este o şansă pentru Apele Române să redevină o instituţie performantă, inclusiv pe inspecţie, acolo unde ne dorim să creştem şi să vedem nişte rezultate aşteptate de ani de zile! Românii se uită foarte atent la cum sunt gestionate resursele naturale ale ţării, mai ales apa. Aşteptarea este ca începând de luna aceasta să creştem performanţa instituţiei. Numărul persoanelor care vor avea şi atribuţii de inspecţie se va dubla, începând de astăzi. Va creşte şi numărul de controale”, a subliniat Buzoianu, într-un comunicat de presă al ministerului de resort, transmis Agerpres.

Şefa de la Mediu le-a transmis celor prezenţi că prioritatea o reprezintă, în perioada imediat următoare, controalele tematice, mai ales în domeniul balastierelor, dar şi cu privire la calitatea apei.

„Avem o procedură de infringement la nivel naţional cu privire la calitatea apei. O parte din problema calităţii apei sunt deversările ilegale de ape uzate. Care, astăzi, la propriu, ne otrăvesc pe noi toţi. Este absolut esenţial ca Apele Române să-şi facă treaba, pentru ca toate comunităţile din România să poată trăi într-o minimă demnitate. Sunt aici să ofer toată susţinerea, toate instrumentele necesare, să înăsprim legislaţia. Noi vă oferim instrumente, dar şi dumneavoastră trebuie să vă folosiţi de aceste instrumente şi să creşteţi performanţa”, a menţionat Diana Buzoianu, transmite Agerpres.

La rândul lor, reprezentanţii ANAR au fost informaţi despre faptul că, pentru a urmări evoluţia calităţii activităţii de control, în fiecare lună se va prezenta un raport, cu recomandarea ca numărul de controale să crească şi să fie abordate cazurile grave de poluare.

În acest sens, pentru ca activitatea de la „Apele Române” să fie eficientizată cât mai repede, vor urma sesiuni de instruiri pentru personalul ce se va ocupa de inspecţie, şi sesiuni de schimb de bune practici cu specialiştii din Garda Naţională de Mediu (GNM). De asemenea, se va modifica legislaţia, inclusiv prin majorarea amenzilor, şi se va digitaliza activitatea de control, prin investiţii precum GPS şi bodycam-uri, necesare pentru o activitate transparentă.

Un alt punct important abordat cu ocazia acestei întâlniri a fost Radarul balastierelor, care trebuie operaţionalizat cât mai repede. „Până la finalul anului va fi lansat Radarul balastierelor. Şi îl vom folosi pentru a arăta cum digitalizarea poate să însemne oprirea corupţiei sistemice”, a subliniat ministra Mediului.

Tema principală a întâlnirii organizate, luni, la sediul MMAP, la care a fost prezentă şi Elena Tudose, secretar de stat pentru Ape în ministerul de resort, a fost reformarea ANAR şi consolidarea capacităţii de inspecţie şi control.