Ministrul Mediului: Primăriile nu au accesat banii pentru plantarea pădurilor urbane /…

Ministrul Mediului: Primăriile nu au accesat banii pentru plantarea pădurilor urbane / Multe unităţi administrativ-teritoriale gândesc pe termen scurt

16 Oct

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, declară că banii prevăzuţi în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru amenajarea pădurilor urbane nu au fost accesaţi de către administraţiile locale.

Ea a menţionat că în PNRR au fost alocate sume pentru plantarea a sute de hectare de păduri urbane, însă unităţile administrativ-teritoriale nu au aplicat pentru aceste proiecte, transmite Agerpres.

„Am avut banii necesari pentru a planta sute de hectare de păduri urbane şi pur şi simplu nu au fost accesaţi, pentru că realitatea este că astăzi extraordinar de multe unităţi administrativ-teritoriale gândesc mai degrabă pe termen scurt – de profit pe termen scurt. În momentul în care au avut banii necesari să acceseze pentru a împăduri anumite zone, au decis cu toţii că zonele respective sunt mai bune să rămână construite. Sau să fie planificate să fie construite. Am avut banii aceştia. Nu au fost pur şi simplu cheltuiţi”, a spus ea, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.

Diana Buzoianu a menţionat că sumele respective au fost tăiate din PNRR.

„Am avut banii necesari în PNRR, au fost făcute call-uri publice şi pur şi simplu nu au fost accesaţi banii respectivi, motiv pentru care au fost tăiaţi de Comisia Europeană, pentru că pur şi simplu nu aveam beneficiari care să vină să aplice. Deci, în toată ţara s-a considerat că nu există suficient de mult spaţiu să plantăm câteva sute de hectare de păduri urbane”, a explicat ea.

În altă ordine de idei, Buzoianu şi-a exprimat speranţa ca până la jumătatea anului viitor să fie împădurite cele 18.000 de hectare prevăzute în PNRR. De altfel, acest obiectiv a fost revizuit, având în vedere că angajamentele iniţiale ale României vizau împădurirea a peste 56.000 de hectare prin PNRR.

„Eu sper să fie împădurite toate 18.000, pentru că vor fi semnate contracte. Beneficiarii au obligaţia de a împăduri până la mijlocul anului viitor. Mai există cel puţin un sezon plin de împăduriri anul viitor. România are nevoie de aceste păduri. Beneficiarii respectivi au făcut deja investiţiile necesare. Vorbim despre oameni care au făcut fie achiziţiile de terenuri, fie de puieţi, fie de echipamente. Pentru a-şi recupera banii şi pentru a putea să obţină subvenţiile pe următorii 20 de ani este nevoie să finalizeze împăduririle până la mijlocul anului viitor”, a spus ea.

Buzoianu a subliniat că Ministerul Mediului va monitoriza stadiul proiectelor şi va emite notificări în cazul în care va constata că nu se iau măsurile necesare pentru plantarea pădurilor.

