Un tânăr de 18 ani, inculpat pentru pregătirea unui atac terorist, în numele organizaţiei Statul Islamic, la un festival din Stockholm

Procurorii suedezi au inculpat joi un tânăr de 18 ani pentru planificarea unui „atac terorist grav” împotriva unui festival cultural din Stockholm, în numele organizaţiei Statul Islamic (SI), relatează agenția de știri AFP, transmite citată de Agerpres.

Pregătirile au avut loc între august 2024 şi februarie 2025, suspectul fiind monitorizat începând cu a doua jumătate a anului 2024, a declarat procurorul Henrik Olin.

„Am putut concluziona că acesta era un tânăr care s-a radicalizat singur şi un simpatizat în m od clar al islamismului violent. În special, un simpatizant al organizaţiei Statul Islamic”, a declarat Olin într-o conferinţă de presă.

Tânărul a depus un jurământ de credinţă Statului Islamic în mai multe rânduri, a adăugat el.

Tânărul este suspectat, de asemenea, de „pregătirea unor infracţiuni grave, utilizarea de materiale inflamabile şi explozive, şi pregătire pentru acte teroriste”.

Deşi suspectul nu a fabricat explozibili, el studiase cum să le producă şi achiziţionase materialele necesare, au declarat procurorii.

De asemenea, el achiziţionase o cameră video portabilă cu intenţia de a filma atacul şi se deplasase la locul planificat din centrul Stockholmului.

„Noi credem, şi poate chiar mai mult serviciile de securitate, că această anchetă a prevenit un atac terorist grav în Suedia”, a declarat Olin.

Bărbatul a fost arestat la Stockholm pe 11 februarie şi se află în arest preventiv de atunci. El a fost inculpat de asemenea, împreună cu un alt tânăr de 17 ani, pentru tentativă de omor în Germania, în august 2024.

Ambii au fost acuzaţi şi de „participare la o organizaţie teroristă”, conform comunicatului.

Procesul va începe marţi, 12 noiembrie, şi urmează să dureze până pe 26 noiembrie.