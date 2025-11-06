Info utilă pentru românii care circulă prin Bulgaria: amenzile de circulație trebuie plătite pe loc cu cardul la polițiștii bulgari dotați cu aparate POS

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că autoritățile din Bulgaria au modificat codul rutier și au introdus obligativitatea plății pe loc a amenzilor primite în trafic.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Măsura este aplicabilă șoferilor care nu au domiciliul pe teritoriul Bulgariei, deci inclusiv cetățenilor români.

Plata amenzii se va achita pe loc prin card bancar, mașinile poliției bulgare fiind dotate cu aparat de tip POS. De asemenea, amenda poate fi plătită la cel mai apropiat automat de plată unde echipajul bulgar de poliție îl va conduce pe șoferul amendat.

Amenzile nu vor putea fi plătite cu bani cash, potrivit Ministerului de Externe.

Refuzul de a achita amenzile în condițiile de mai sus atrage posibilitatea reținerii certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare, în baza unui ordin emis de agentul constatator, ordin cu valabilitate de maximum trei luni.

Aceste sancțiuni pot fi anulate oricând în acest interval de timp cu condiția achitării amenzii.

Informația e utilă pentru că zeci de mii de șoferi români circulă anual prin Bulgaria fie pentru destinații locale de turism și afaceri, fie în tranzit spre Grecia, Turcia, Serbia.

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul telefonului de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.