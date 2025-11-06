Pentru prima dată din 1990, în Top 40 al Statelor Unite nu se află nicio melodie hip-hop

Pentru prima dată din 1990, în topul 40 al Statelor Unite nu se află în prezent nicio melodie hip-hop, după ce single-ul de succes al lui Kendrick Lamar și SZA, „Luther”, a ieșit din topul Billboard Hot 100 din cauza modificărilor aduse regulilor de eligibilitate a melodiilor în acest top, potrivit publicației specializate NME.

Conform Rolling Stone, piesa a fost eliminată din top după 46 de săptămâni, dintre care 13 săptămâni petrecute pe locul întâi.

„Luther” a ocupat locul 38 în ultima săptămână de prezență în top. Cu toate acestea, single-ul nu și-a menținut poziția pe locul 25 sau mai sus după a 26-a săptămână în clasament. Modificarea regulilor a dus ulterior la dispariția piesei din top 40.

În prezent, nu există nicio piesă hip-hop sau rap în top 40 al Hot 100, conform ultimei actualizări a clasamentului pentru săptămâna 29 octombrie.

În schimb, lista include albumul complet „The Life Of A Showgirl” al lui Taylor Swift, alături de single-uri de succes ale unor artiști precum Morgan Wallen, Olivia Dean, Kehlani și Alex Warren.

Totuși, există încă câteva piese rap care se află în afara topului 40 și care ar putea urca în clasament mai târziu. Printre acestea se numără „Shot Callin” de YoungBoy Never Broke Again (numărul 43), „Hell At Night” de BigXthaPlug și Ella Langley (numărul 50) și „Safe” de Cardi B și Kehlani (numărul 57).

Melodiile care au fost în topul Billboard Hot 100 pentru perioade lungi de timp și care au coborât sub o anumită poziție în clasament vor fi considerate „recurente” și vor fi eliminate din top 40.

„Luther” apare pe al șaselea și cel mai recent album de studio al lui Lamar, „GNX”, pe care l-a lansat în noiembrie 2024. Într-o recenzie entuziastă, de cinci stele, NME a spus că Lamar și SZA „se alătură în piesa elegantă „Luther”, răsturnând stilul plin de suflet al regretatului legendar Luther Vandross”.

„Împreună, ei reinterpretează o baladă de dragoste tradițională, cu hi-hat-uri care se ciocnesc de corzile rapide și basul 808, în timp ce cei doi se bazează pe registrele lor înalte pentru a detalia o poveste de dragoste modernă”, a adăugat revista.