Cel puţin 10 persoane au fost ucise în atacul dintr-un centru de educație pentru adulţi din Suedia / Atacatorul cel mai probabil se numără printre morţi

Cel puţin zece persoane au fost ucise în atacul armat de la un centru de educaţie pentru adulţi, a anunţat marţi seara poliţia suedeză într-o conferinţă de presă. Este cel mai grav incident de acest tip din Suedia. Atacatorul se numără probabil printre cei morţi, dar căutările continuau la şcoală pentru găsirea altor posibile victime. Motivul acestui act sângeros nu este deocamdată cunoscut, relatează Reuters, transmite News.ro.

Împuşcăturile au avut loc în Orebro, la aproximativ 200 km vest de Stockholm, la şcoala Risbergska pentru adulţii care nu şi-au finalizat educaţia formală sau care nu au obţinut notele necesare pentru a-şi continua studiile superioare. Aceasta este situată într-un campus care găzduieşte şi şcoli pentru copii.

„Ştim că în jur de 10 persoane au fost ucise astăzi aici. Motivul pentru care nu putem fi mai exacţi în prezent este că amploarea incidentului este foarte mare”, a declarat reporterilor şeful poliţiei locale, Roberto Eid Forest.

Un purtător de cuvânt a declarat pentru Reuters că din cei cinci pacienţi internaţi la Spitalul Universitar Orebro, unul a suferit răni uşoare, în timp ce patru au fost operaţi. Doi dintre aceştia din urmă au ieşit din operaţie şi erau stabili, în timp ce unul avea răni grave.

Poliţia crede că atacatorul a acţionat singur şi nu suspectează în prezent terorismul ca motiv, deşi a avertizat că multe lucruri rămân neelucidate. Forest a precizat că presupusul atacator nu era cunoscut anterior de poliţie.

„Avem o scenă a crimei amplă, trebuie să finalizăm căutările pe care le efectuăm în şcoală. Există o serie de măsuri de investigare pe care le luăm: un profil al făptaşului, interviuri cu martorii … Evident, este un volum semnificativ de muncă”, a spus el.

Poliţia a deschis o anchetă pentru crimă, incendiere premeditată şi infracţiune armată agravată, iar căutarea altor posibile victime a continuat în cursul serii.

„Este o zi foarte dureroasă pentru întreaga Suedie”, a declarat premierul Ulf Kristersson pe X. „Gândurile mele sunt alături de toţi cei a căror zi normală de şcoală a fost transformată în frică. Să fii închis într-o sală de clasă temându-te pentru viaţa ta este un coşmar pe care nimeni nu ar trebui să îl trăiască”, a menţionat premierul.

„AM ÎNCEPUT SĂ ALERGĂM”

Maria Pegado, în vârstă de 54 de ani, profesoară la şcoală, a declarat că cineva a deschis uşa clasei sale imediat după pauza de masă şi a strigat la toată lumea să iasă afară. „Mi-am scos toţi cei 15 elevi pe hol şi am început să alergăm”, a declarat ea prin telefon pentru Reuters. „Apoi am auzit două împuşcături, dar am reuşit să ieşim. Eram aproape de intrarea în şcoală”, a povestit ea. „Am văzut oameni târând răniţi afară, mai întâi unul, apoi altul. Mi-am dat seama că era foarte grav”, a spus profesoara.

Poliţia a declarat că elevii au fost ţinuţi iniţial în interior la şcoala care a fost vizată de atac şi la alte şcoli din apropiere, pentru siguranţa lor. Ulterior, poliţia a început evacuarea celor care se adăpostiseră.

Suedia s-a confruntat cu un val de împuşcături şi atentate cu bombă cauzate de o problemă endemică a infracţiunilor comise de bande, însă atacurile fatale în şcoli sunt rare.

Zece persoane au fost ucise în şapte incidente de violenţă mortală în şcoli între 2010 şi 2022, potrivit Consiliului naţional suedez pentru prevenirea criminalităţii.

Într-una dintre cele mai mediatizate crime din ultimul deceniu, un atacator mascat în vârstă de 21 de ani, animat de motive rasiste, a ucis un asistent şi un băiat şi a rănit alte două persoane în 2015.