Aflat în regiunea inundată din Texas, Trump respinge criticile la adresa sistemului de alertă / „O persoană foarte rea”, a etichetat președintele american o jurnalistă care a întrebat despre deficiențe

Preşedintele american Donald Trump a vizitat vineri zonele afectate de inundaţiile devastatoare din statul Texas şi a respins criticile referitoare la deficienţele sistemului de alertă de urgenţă din regiune, informează sâmbătă EFE.

La o discuţie cu guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, şi autorităţile locale, preşedintele Donald Trump s-a luat de o reporteră care a întrebat despre deficienţele sistemului de alertă de urgenţă din comitatul Kerr, cel mai afectat de dezastru şi unde au fost găsiţi majoritatea celor cel puţin 120 de victime.

„Doar o persoană foarte rea ar pune o întrebare astfel”, i-a răspuns liderul republican.

„E uşor să stai şi să spui ‘Ce ar fi putut să se întâmple aici?’ şi să te întrebi dacă am fi putut face altceva. Aceasta a fost ceva ce nu s-a mai întâmplat înainte şi nimeni nu a văzut nimic similar”, a insistat preşedintele american.

Vizita sa a avut loc pe fondul înmulţirii întrebărilor referitoare la răspunsul autorităţilor locale în timpul inundaţiilor şi rolul pe care carenţele sistemului de alerta l-au avut în această tragedie, transmite Agerpres.

O investigaţie a ziarului The New York Times a dezvăluit că Kerr nu a primit finanţarea necesară pentru a îmbunătăţi sistemul de alerte pentru inundaţii, în pofida faptului că Agenţia Federală pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă (FEMA) a avertizat că regiunea se va inunda ‘probabil’ în acest an.

Într-un raport publicat în 2024, FEMA estimase că un nou sistem, axat doar pe creşterile fluviului Guadalupe, ar costa un milion de dolari, conform celor consemnate de ziarul american.

În Kerrville, atât preşedintele Trump, cât şi oficialii comitatului au respins criticile la adresa infrastructurii locale de urgenţă şi au asigurat că este momentul ca texanii să rămână uniţi, fără a căuta ce a mers prost.

„Cred că toţi au făcut o muncă incredibilă având în vedere circumstanţele. (…) Acest lucru se întâmplă la fiecare 500 sau 1.000 de ani. Pur şi simplu admir munca pe care toţi au realizat-o. Am doar admiraţie”, a afirmat preşedintele Donald Trump.

Dezastrul, care a fost provocat de ploile puternice căzute în noaptea de 3 spre 4 iulie, s-a soldat cu peste 161 de dispăruţi, cel puţin 120 de morţi şi kilometri de distrugeri în regiunea Hill Country, la periferia oraşului San Antonio.

Autorităţile locale au fost criticate de cetăţeni şi experţi pentru că nu au ordonat evacuarea zonelor din apropierea râului, în pofida ploilor intense şi a alertelor emise de Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS).

Mai mulţi locuitori consultaţi de EFE au relatat că au primit notificările foarte târziu sau nu le-au văzut până când s-au trezit brusc, când inundaţia era deja iminentă.

Marţi, în faţa presiunilor, guvernatorul Abbott a convocat pentru sfârşitul lunii iulie o sesiune specială a legislaturii statului pentru a examina ce s-a întâmplat şi pentru a se asigura că există sistemele necesare pentru a se preveni alte tragedii în viitor.

În total, în noaptea de 3 spre 4 iulie s-au acumulat între 12,7 şi 27,9 centimetri de ploaie în comitatele Kerr, Bandera, Tom Green şi Kendall, conform NWS.

„Nu am mai văzut niciodată aşa ceva. (…) Am văzut multe uragane şi tornade, dar niciodată nu am văzut ceva de acest gen. Este ceva teribil”, a mai declarat vineri preşedintele Donald Trump despre efectul acestor precipitaţii puternice, oferind, împreună cu prima doamnă, Melania, condoleanţe celor afectaţi.