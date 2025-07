VIDEO Iga Swiatek, regină la Wimbledon: Victorie fantastică, scor 6-0, 6-0, după doar 57 de minute

Iga Swiatek este noua campioană de la Wimbledon, poloneza trecându-și în premieră în CV titlul de Grand Slam de la All England Club. Finala a fost una într-un singur sens: 6-0, 6-0 cu Amanda Anisimova.

Iga, 24 de ani – locul 4 WTA, a reușit o finală de poveste contra americancei, Swiatek câștigând toate game-urile meciului de pe Centralul londonez.

Aflată pentru prima dată într-o finală majoră, Anisimova a fost copleșită de emoții, dar și de o adversară aflată într-o zi de grație.

În vârstă de 23 de ani și ocupantă a locului 12 în ierarhia mondială, Amanda a bifat pe iarba londoneză cel mai bun rezultat de până acum al carierei.

Spre dezamăgirea fanilor plătitori de bilet, finala feminină de simplu de la Wimbledon 2025 a durat doar 57 de minute.

Ultima finală feminină încheiată cu scorul de 6-0, 6-0 a avut loc în 1911.

La meciul de sâmbătă a fost prezentă în tribune și Simona Halep, campioana ediției din 2019 a turneului de la Wimbledon.

Simona Halep in the Royal Box at Wimbledon.

2019 champ 💚

