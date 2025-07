Iga Swiatek: Totul pare ireal! Nici măcar nu am îndrăznit să visez să câştig la Wimbledon

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Iga Swiatek, câştigătoarea turneului feminin de la Wimbledon, este fericită după victoria în turneul londonez şi recunoaşte că nici în cele mai îndrăzneţe visuri nu a crezut că va câştiga aici, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Totul pare ireal! În primul rând, vreau să o felicit pe Amanda pentru două săptămâni minunate, indiferent de ce s-a întâmplat astăzi. Sper să jucăm mult mai multe finale aici şi la alte turnee. Nici măcar nu am îndrăznit să visez să câştig la Wimbledon pentru că era mult prea departe. Simţeam că sunt deja o jucătoare experimentată după ce am câştigat turnee de Grand Slam înainte, dar nu m-am aşteptat niciodată la o victorie finală aici”, a declarat Iga Swiatek la decernarea trofeului de la All England Club.

Swiatek a câştigat până acum şase trofee de Grand Slam (patru la Roland Garros, unul la Wimbledon şi unul la US Open.