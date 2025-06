Aryna Sabalenka i-a cerut scuze lui Coco Gauff, pentru comentariile „total neprofesioniste” făcute după finala de la Roland Garros

Jucătoarea belarusă de tenis Aryna Sabalenka, lidera clasamentului ATP, susţine că i-a scris lui Coco Gauff pentru a-şi cere scuze pentru comentariile „total neprofesioniste” făcute în conferinţa de presă, după înfrângerea de la Paris, transmite News.ro.

Învinsă de Coco Gauff în finala de la Roland-Garros, în trei seturi, Aryna Sabalenka a declarat după meci că a pierdut nu pentru că adversara ei a jucat bine, ci pentru că ea a făcut prea multe greşeli: „Cred că a câştigat meciul nu pentru că a jucat uimitor, ci pur şi simplu pentru că am făcut toate acele greşeli”, a spus liderul mondial, care a adăugat că a fost „cea mai proastă finală” pe care a jucat-o vreodată, cu 70 de erori neforţate. A doua zi, Aryna şi-a clarificat public remarcile şi a recunoscut, într-un interviu, că americanca îşi merita titlul.

Recent, într-un alt interviu acordat canalului Eurosport Germania, Sabalenka a vorbit despre înfrângerea cu Gauff.

„A fost pur şi simplu neprofesionist din partea mea. Am lăsat emoţiile să mă domine. Sunt o fiinţă umană care încă învaţă. Cred că toţi avem zile în care pierdem controlul. I-am scris lui Coco după aceea, nu imediat, ci recent. Am fost foarte emoţionată şi nu foarte inteligentă în timpul acelei conferinţe de presă. Mi-a luat ceva timp să revin asupra ei, să o abordez cu o minte deschisă şi să înţeleg. Mi-am dat seama de multe lucruri despre mine. De ce am pierdut atâtea finale? M-am aflat, constant, în vâltoarea emoţiilor. Aşadar, a fost o lecţie dificilă, dar foarte instructivă pentru mine”, a recunoscut Aryna Sabalenka.

La zece zile după ce a pierdut în faţa lui Coco Gauff în finala de la Roland-Garros, belarusa se pregăteşte să revină în competiţiile pe iarbă într-un turneu WTA 500, la Berlin.