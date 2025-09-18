G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Persoanele fizice pot accesa programul „Rabla” 2025 din 30 septembrie / Sesiunea…

afm, rabla, masini vechi
Sursa foto: CCECAR

Persoanele fizice pot accesa programul „Rabla” 2025 din 30 septembrie / Sesiunea va rămâne deschisă până pe 25 noiembrie 2025 sau până la epuizarea bugetului alocat

Articole18 Sep • 106 vizualizări 0 comentarii

Persoanele fizice se pot înscrie în Programul „Rabla” din acest an începând cu data de 30 septembrie, a anunţat, joi, Administraţia Fondului pentru Mediu (ANM), într-un comunicat de presă transmis Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit sursei citate, sesiunea va rămâne deschisă până pe 25 noiembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat, transmite Agerpres.

Suma alocată sesiunii de înscriere este 200 de milioane de lei, din care 80 de milioane de lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor şi autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid, şi 120 de milioane de lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice şi autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

„Programul Rabla Auto 2025 oferă persoanelor fizice posibilitatea de a accesa finanţare nerambursabilă pentru casarea autovehiculelor vechi, poluante, şi achiziţionarea de autovehicule noi, mai puţin poluante şi mai eficiente energetic. Programul oferă o procedură simplificată şi acces rapid la finanţare, solicitanţii înscriindu-se direct în aplicaţia informatică disponibilă pe site-ul AFM, www.afm.ro”, se arată în comunicat.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului „Rabla” din acest an, pentru persoanele fizice, este următoarea: 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Guvernul a aprobat hotărârea privind lansarea unui nou program Rabla Auto pentru persoane fizice/ Procesul de înscriere a rămas acelaşi, la fel şi valoarea voucherelor, cu excepţia maşinilor electrice, unde s-a redus la jumătate

Articole11 Sep • 408 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Mediului: Programul Rabla va fi aprobat, joi, în şedinţa de Guvern, iar vineri putem să lansăm ghidul. A fost o mobilizare destul de mare

Articole10 Sep • 510 vizualizări
0 comentarii

Programul Rabla va începe cel târziu la finalul lunii septembrie, anunţă ministrul Mediului

Articole31 Aug 2025 • 471 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.