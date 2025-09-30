Ministrul Mediului: Scăderea valorii tichetelor pentru maşinile electrice a scăzut interesul pentru acestea / ”În câteva zile se vor consuma inclusiv tichetele cu maşinile electrice”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, după ce marţi a pornit Programul Rabla şi s-au epuizat în doar câteva minute tichetele, rămânând doar tichete pentru maşinile electrice, că şi această categoie se va epuiza în câteva zile, cel târziu, transmite News.ro.

Scăderea valorii tichetelor pentru maşinile electrice ar putea fi cauza pentru care acestea nu au fost atât de dorite anul acesta, este de părere ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

”Faptul că s-a scăzut valoarea etichetelor, evident că asta a scăzut interesul pentru aceste tichete. Sigur, noi vorbim totuşi de o alocare de peste 70% în acest moment pe tichete cu maşini cu motorul electric (…) În măsura în care, deşi nu credem că va fi cazul acesta, într-un anumit termen rezonabil, nu se vor finaliza toate aceste tichete pentru maşinile cu motor electric, am prevăzut legislaţia necesară să poată fi dus bugetul de la maşinile electrice la maşini cu motor termic sau la maşine de hibrid. Dar eu cred că în câteva ore sau, mă rog, în câteva zile se vor consuma inclusiv tichetele cu maşinile electrice”, a declarat Diana Buzoianu, marţi seară, la Digi24.

Întrebată dacă nu obţinem ca ţară un aer mai curat dacă pe străzile noastre sunt mai multe maşini electrice, Buzoianu a explicat că acesta este şi motivul pentu care a fost lansat Programul Rabla.

”Cu siguranţă, motiv pentru care anul acesta am lansat acest program, dar programul trebuie să ţină cont şi de bugetul pe care îl avem, pentru că banii pe care i-am putut aloca au ţinut cont şi de deficitul pe care ni-l putem permite şi de banii pe care îi avem şi, de asemenea, şi valoarea voucher-ului a trebuit să ţină cont de micşorarea bugetului per total”, a spus Buzoianu.

Întrebată dacă anul viitor se va schimba Programul Rabla, ministrul Mediului a precizat că sunt discuţii ca acest program să treacă pe Fondul Social pentru Climă.

”Se schimbă cu siguranţă, pentru că în momentul de faţă discutăm cu Ministerul Fondurilor Europene să ducem acest program pe Fondul Social pentru Climă, ceea ce înseamnă că vom duce de pe bugetul naţional pe fonduri europene, dacă acest lucru va fi agreat de Comisia Europeană, Programul Rabla. Asta înseamna automat că vor fi stabilite şi criterii suplimentare. Criterii de exemplu, cu caracter social. Veniturile persoanelor care aplică vor fi luate în considerare. Dacă vorbim de Programul Rabla, un criteriu care până acum nu a fost luat în considerare, dar care începe să fie luat în considerare în programe similare în alte state europene, este să aibă prioritate maşinile, fie din ţările respective, fie în Europa. Lucru care ar trebui să fie, consider eu, luat în considerare şi în România pentru viitoarele programe”, a mai spus Diana Buzoianu.

Peste 9.200 de persoane fizice s-au înscris în Programul Rabla Auto 2025, marţi, în primele 15 minute de la deschiderea sesiunii, a anunţat Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

Bugetul pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor şi autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid a fost epuizat, dar încă sunt disponibile fonduri pentru achiziţia de autovehicule electrice.