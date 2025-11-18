EXCLUSIV Ministra Mediului, Diana Buzoianu: Voi propune modificarea legii pentru ca tăierile abuzive de arbori din parcuri și spații verzi urbane să fie sancționate ca infracțiuni, nu doar contravenții / Anunțul, după tăierea a încă 4 tei pe Bd. Grigorescu din București

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, marți, pentru G4Media că va propune modificarea legii pentru ca tăierile abuzive de arbori din parcuri și spații verzi urbane să fie sancționate ca infracțiuni, nu doar contravenții. Anunțul vine după ce locatari de pe Bd. Nicolae Grigorescu nr. 18A din Sectorul 3 au alertat din nou autoritățile luni. Ei au reclamat că o echipă de muncitori a revenit pentru a tăia copaci pe terenul privat din fața blocului. Martorii susțin că este vorba despre aceleași persoane implicate în defrișările ilegale din zona retrocedată a Parcului IOR. Informația a fost confirmată pentru G4Media de administratorul public al Bucureștiului, Lucian Judele (USR), coordonator al Direcției de mediu în Primăria Capitalei, cel care săptămâna trecută anunța că autorilor li se vor aplica amenzi în valoare de 20.000 euro.

„Voi propune un pachet de modificări legislative prin care tăierile abuzive din parcuri și spații verzi urbane să fie sancționate ca infracțiuni, nu doar contravenții. Dacă nu facem această reformă, ne vom trezi într-o zi că nu mai avem nimic de protejat”, a declarat pentru G4Media ministra Mediului, Diana Buzoianu.

„Au venit iar să taie la Grigorescu 18, bloc B3 bis. Sunt aceiași care au tăiat și în Parcul IOR. A fost și Poliția, Secția 12”, a transmis un locatar un mesaj scris către G4Media, însoțit de imagini.

14 arbori defrișați săptămâna trecută. Acum au dispărut încă patru tei

În urmă cu doar trei zile, la aceeași adresă, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București (DGPLCMB) confirma defrișarea a 14 arbori și anunța că face cercetări pentru a stabili legalitatea acțiunilor. În urma controlului de luni, autoritățile au constatat dispariția a încă patru tei.

Potrivit administratorului public al Capitalei, Lucian Judele, Direcția de Mediu a anticipat posibilitatea recidivei.

„Colegii mei de la Direcția de Mediu au mapat toți arborii pentru că știam că vor reveni. Au comparat situația de săptămâna trecută cu cea de azi și lipsesc patru arbori”, a declarat Judele.

Judele afirmă că au fost găsite drujbe, iar persoanele implicate ar fi recunoscut că au tăiat arborii. „Au declarat pe proprie răspundere că au tăiat, pentru că poliția spune că trebuie flagrant ca să-i amendeze, în cazul acesta declarațiile lor sunt suficiente”, explică acesta.

„Sunt aceiași indivizi ca în Parcul IOR. O să-i amendăm până și când vor tăia pătrunjel șă-și aducă aminte.”

Administratorul public indică faptul că sunt aceiași indivizi implicați în defrișările din Parcul IOR.

„Terenul este tot în administrarea domnului Sorin Mușat. Sunt aceiași indivizi care au tăiat și în IOR sau nemernici, eu sunt de acord absolut și cu acest termen, și o să-i amendăm până la urmă, până și când o să taie pătrunjenul să-și aducă aminte”, spune Judele.

Noile sancțiuni: 5.000 lei pentru fiecare arbore tăiat

În prezent, în baza noului regulament adoptat pe 30 octombrie de Consiliul General al Municipiului București, tăierea ilegală a unui arbore se sancționează între 3.000 – 5.000 lei pentru persoane fizice și juridice, față de 100 lei cât era în trecut (sau 25–50 lei în unele situații).

Pe lângă amendă, cei responsabili sunt obligați să replanteze până la 10 arbori pentru fiecare copac tăiat.

„La cei 14 arbori tăiați inițial s-a ajuns la 20.000 de euro în total. Acum mai adăugăm între 4.000 și 7.000 de euro pentru cei patru tei tăiați”, precizează Judele.

Declarația ministrei Mediului, Diana Buzoianu, pentru G4Media

Întrebată de G4Media dacă sesizează parchetul pentru recidivă, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis, într-un mesaj scris, că această situație arată că regimul de sancțiuni nu e suficient, dar pentru pedepse penale este nevoie de modificarea legii.

„Este inadmisibil ca în București să asistăm, din nou și din nou, la tăieri de arbori în parcuri și spații verzi, fie ele și retrocedate sau aflate în proprietate privată. Faptul că vorbim despre recidivă, în același sector și în legătură cu aceiași actori, arată foarte clar că actualul regim de sancțiuni nu este suficient pentru a-i descuraja pe cei care văd arborii doar ca pe un obstacol în calea unor proiecte imobiliare.” „Legislația este prea laxă cu cei care distrug spațiile verzi și nu putem transforma orașele în «cuptoare de beton» doar pentru profit pe termen scurt. Aceste situații ridică două niveluri de răspundere: autoritățile locale trebuie să verifice documentele și să aplice amenzile maxime, iar Ministerul Mediului trebuie să creeze un cadru legislativ care să nu mai permită tratamentul acestor fapte ca simple contravenții.” „Voi propune un pachet de modificări legislative prin care tăierile abuzive din parcuri și spații verzi urbane să fie sancționate ca infracțiuni, nu doar contravenții. Dacă nu facem această reformă, ne vom trezi într-o zi că nu mai avem nimic de protejat.”

Imagini din timpul tăierilor de arbori, surprinse de inițiativa civică IOR și publicate pe Facebook

Ancheta continuă. Procedura prevede două apeluri înainte de a emite amenda

Poliția locală a Bucureștiului (DGPLCMB) verifică în prezent documentele juridice, identitatea persoanelor implicate și dacă amenințările reclamate de martori se confirmă.

Mandatarul proprietarei terenului a fost din nou solicitat să prezinte actele care ar fi justificat intervenția, documente care nu au fost puse la dispoziția autorităților, după cum a afirmat Lucian Judele pentru G4Media.

Abia la final, după parcurgerea acestor etape, după două chemări la Poliția locală, se emite amenda, dar toată procedura nu poate dura mai mult de o săptămână, mai spune el.

În plus, redacția G4Media a solicitat puncte de vedere de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3, pentru a clarifica dacă tăierile repetate pot declanșa o sesizare penală și Tribunalul București, pentru a întreba cum se tratează recidiva în astfel de cazuri în practica instanțelor.

Răspunsurile vor fi publicate imediat ce vor fi transmise.