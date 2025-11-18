A început primul proces în Siria asupra masacrelor din martie soldate cu sute de morţi, majoritatea alawiţi

Paisprezece persoane acuzate de implicare în masacrele care au făcut sute de morţi, majoritatea alawiţi, pe coasta Siriei în martie, au compărut marţi la Alep, în deschiderea primului proces consacrat acestor violenţe, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Violenţele, declanşate, potrivit autorităţilor de la Damasc, de atacuri ale susţinătorilor preşedintelui înlăturat de la putere Bashar al-Assad contra forţelor guvernamentale, au făcut cel puţin 1.426 de morţi, majoritatea civili, potrivit unei comisii naţionale de anchetă.

Şapte bărbaţi, printre care foşti militari, acuzaţi că au atacat trupele guvernamentale, şi şapte membri ai forţelor noilor autorităţi islamiste, au compărut în faţa judecătorilor.

„Tribunalul este suveran şi independent”, a dat asigurări preşedintele acestuia, judecătorul Zakaria Bakkar.

Cei şapte acuzaţi prezentaţi drept susţinători ai regimului Al-Assad sunt urmăriţi în special pentru „răzvrătire, incitare la război civil, (…), atacuri contra forţelor de ordine, omucidere, jafuri şi vandalism”, potrivit actului de acuzare.

Mai mulţi dintre ei au pledat nevinovat, unul afirmând că el se afla în Liban în timpul acelor violenţe.

Cei şapte acuzaţi ai forţelor guvernamentale, care au compărut la fel ca primul grup în boxa acuzaţilor înconjurată cu gratii metalice, sunt urmăriţi pentru „omor calificat”.

Unul dintre ei, care apare într-o înregistrare video în timp ce ucide un civil, a afirmat că imaginile au fost fabricate de inteligenţa artificială.

Tribunalul a suspendat ulterior audierile, care ar urma să fie reluate pe 18 decembrie pentru cei şapte acuzaţi de răzvrătire şi pe 25 decembrie pentru membrii forţelor guvernamentale.

Potrivit ONG-ului Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), masacrele au făcut aproape 1.700 de morţi, în marea lor majoritate alawiţi, minoritate din care provine Bashar al-Assad, înlăturat de la putere în decembrie 2024.

Comisia naţională de anchetă a identificat 298 de persoane suspectate de implicare în această declanşare a violenţelor. Ea afirmă că 238 de membri ai forţelor de securitate şi ai armatei au fost ucişi în atacuri imputate susţinătorilor lui Al-Assad.

Ulterior, autorităţile au trimis întăriri în regiune, circa 200.000 de combatanţi, potrivit comisiei.

ONG-uri siriene şi internaţionale au informat despre masacre intercomunitare în care au murit familii întregi, masacre comise de forţele guvernamentale, de grupări armate aliate guvernului şi de voluntari înarmaţi.