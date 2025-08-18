G4Media.ro
Zelenski acuză Rusia de atacuri „cinice” în Ucraina, vizând instalaţii petroliere ale…

Sursa foto: Serviciul de presă al Ministerului pentru Situații de Urgență al Republicii Populare Donețk

Zelenski acuză Rusia de atacuri „cinice” în Ucraina, vizând instalaţii petroliere ale Azerbaidjanului, înainte de întâlnirea sa cu Trump şi anumiţi lideri europeni / „Putin va comite asasinate ostentative” „pentru a submina eforturile diplomatice”

18 Aug

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză luni Rusia de faptul că a desfăşurat atacuri ”cinice” în Ucraina, împotriva unei instalaţii petroliere care aparţine Azerbaidjanului, înainte de întâlnirea sa, la Washington, cu Donald Trump şi lideri europeni, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Este vorba despre un atac rus demonstrativ şi cinic. Ei ştiu că az are loc o reuniune la Washington pentru a se discuta dspre sfârşitul războiului”, acuză pe X Zelnski.
 

El postează imagini în care apar infrastructuri după atac.

”Putin va comite asasinate ostentative pentru a menţine presiuni asupra Ucrainei şi Europei şi pentru a submina eforturile diplomatice”, acuză Zelenski.

”Tocmai de aceea cerem ajutor pentru a pune capăt acestor masacre”, denunţă el.

Pe de altă parte, preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa urmează să se întâlnească săptămâna aceasta cu omologul său rus Vladimir Putin.

Ei urmează să discute despre Războiul din Ucraina şi despre eforturi în favoarea păcii, scrie Bloomberg.

Zelensky juge que les bombardements russes en Ukraine visent à «humilier les efforts diplomatiques»

Poutine doit s’entretenir cette semaine avec le président sud-africain

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

