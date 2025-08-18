Zelenski acuză Rusia de atacuri „cinice” în Ucraina, vizând instalaţii petroliere ale Azerbaidjanului, înainte de întâlnirea sa cu Trump şi anumiţi lideri europeni / „Putin va comite asasinate ostentative” „pentru a submina eforturile diplomatice”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză luni Rusia de faptul că a desfăşurat atacuri ”cinice” în Ucraina, împotriva unei instalaţii petroliere care aparţine Azerbaidjanului, înainte de întâlnirea sa, la Washington, cu Donald Trump şi lideri europeni, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Este vorba despre un atac rus demonstrativ şi cinic. Ei ştiu că az are loc o reuniune la Washington pentru a se discuta dspre sfârşitul războiului”, acuză pe X Zelnski.



El postează imagini în care apar infrastructuri după atac.

”Putin va comite asasinate ostentative pentru a menţine presiuni asupra Ucrainei şi Europei şi pentru a submina eforturile diplomatice”, acuză Zelenski.

”Tocmai de aceea cerem ajutor pentru a pune capăt acestor masacre”, denunţă el.

Pe de altă parte, preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa urmează să se întâlnească săptămâna aceasta cu omologul său rus Vladimir Putin.

Ei urmează să discute despre Războiul din Ucraina şi despre eforturi în favoarea păcii, scrie Bloomberg.

Zelensky juge que les bombardements russes en Ukraine visent à «humilier les efforts diplomatiques»

Poutine doit s’entretenir cette semaine avec le président sud-africain