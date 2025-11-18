Serviciul public austriac de radio şi televiziune speră la un compromis privind participarea Israelului la Eurovision, în 2026 / Mai multe țări au anunțat că vor boicota concursul dacă participă și Israelul

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Serviciul public austriac de radio şi televiziune ORF speră că în decembrie se va ajunge la un compromis în ceea ce priveşte participarea Israelului la Eurovision, astfel încât Austria să poată găzdui „cât mai mulţi participanţi posibil” în baza unor „noi reguli comune” care să răspundă preocupărilor existente, transmite marţi AFP, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Sincer, momentul diplomaţiei a sosit”, a declarat Roland Weissmann, directorul general al ORF, marţi, la Viena, în cadrul unei conferinţe de presă.

El a afirmat că a depus „eforturi intense” în culise pentru a-şi convinge omologii străini să facă deplasarea la Viena în perioada 12-14 mai, pentru semifinale, şi pentru finala de la 16 mai.

Membrii Uniunii Europene de Radio şi Televiziune (European Broadcasting Union – EBU) urmează să voteze în cadrul adunării generale de la 4 şi 5 decembrie cu privire la „noi reguli” de participare.

Roland Weissmann nu a dorit să precizeze ce modificări sunt luate în discuţie.

Spania, Irlanda, Slovenia, Islanda şi Ţările de Jos au ameninţat că vor boicota Concursul Muzical Eurovision în cazul în care Israelul va participa.

Alte ţări, precum Belgia, Suedia şi Finlanda, au indicat că iau în considerare acest lucru.

Serviciul public olandez de radio şi televiziune AVROTROS şi-a justificat poziţia prin „încălcări grave ale libertăţii presei” în Gaza.

Totodată, AVROTROS a declarat că „s-a dovedit ingerinţa guvernului israelian în ediţia trecută a festivalului, când evenimentul a fost utilizat ca instrument politic”. „Acest lucru contrazice caracterul apolitic al competiţiei. Aceste circumstanţe sunt contrare valorilor pe care AVROTROS le apără”, a avertizat instituţia la jumătatea lunii septembrie.

Cântăreaţa israeliană Yuval Raphael, supravieţuitoare a atacului din 7 octombrie, a ocupat locul al doilea în concursul din 2025, susţinută de votul publicului.

Contratenorul austriac JJ a câştigat concursul organizat în Elveţia, ceea ce face ca ţara să organizeze cea de-a 70-a ediţie a celei mai mari competiţii muzicale transmise în direct la televiziune din lume.

Evenimentul, care a înregistrat, în luna mai, 160 de milioane de telespectatori, este în mod regulat scena unor opoziţii geopolitice.

Rusia a fost exclusă din competiţie în urma invaziei sale în Ucraina, în 2022. Cu un an înainte, Republica Belarus a fost exclusă după realegerea contestată a preşedintelui Alexander Lukaşenko.

România, Moldova şi Bulgaria au anunţat că intenţionează să revină în 2026, notează AFP. Canada şi-a manifestat, de asemenea, interesul în acest sens.

Aproximativ 90.000 de bilete urmează să fie puse în vânzare pentru acest eveniment, care se va desfăşura într-o sală de concerte din Viena.