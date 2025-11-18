Zona morții din Ucraina: Cum au pus dronele capăt războiului de tranșee

Luptele din Ucraina nu mai seamănă cu războiul de tranșee din Primul Război Mondial – în schimb, dronele au șters linia frontului solidă, creând o zonă a morții. Cerul deasupra câmpurilor de luptă este acum întunecat de drone. Unele sunt echipate cu camere și detectoare termice, altele cu bombe și arme; unele stau pur și simplu pe sol, lângă poteci și drumuri, până când sunt activate de un soldat sau un vehicul care trece pe lângă ele. Ele utilizează semnale electronice sau sunt dirijate de cabluri de fibră optică imposibil de bruiat. Contramăsurile împotriva dronelor au scopul de a le bloca, căutând în același timp piloții dronelor ascunși la zeci de kilometri de front, scrie Politico.

Rezultatul este o zonă gri de haos care se întinde pe aproximativ 20 de kilometri de la front, unde dronele vânează soldați, răniții sunt lăsați să moară deoarece este foarte dificil să fie evacuați, iar aprovizionarea cu muniție, alimente și apă este aproape imposibilă pentru trupele aflate în luptă.

„Acum am trecut la un război drone contra drone”, a declarat pentru POLITICO colonelul Pavlo Palisa, șef adjunct al Biroului Președintelui Ucrainei și fost comandant pe câmpul de luptă. „Dronele sunt acum capabile să stea la pândă, să intercepteze logistica inamică și să perturbe aprovizionarea. De asemenea, au făcut mai dificilă menținerea pozițiilor: dacă ești detectat, toate armele din zonă se vor grăbi imediat să te distrugă.”

O nouă modalitate de a purta războiul

Dronele au jucat un rol cheie în luptele din primele zile ale războiului din 2022, când Ucraina a sărbătorit succesele dronelor turcești Bayraktar împotriva coloanelor blindate rusești. În ciuda acestui fapt, atât Ucraina, cât și Rusia s-au pregătit inițial pentru un război clasic, marcat de dueluri de artilerie, coloane mecanizate și tranșee defensive, a spus Palisa.

În 2023-2024, însă, războiul s-a schimbat și tranșeele au început să dispară, a spus Ivan Sekach, purtătorul de cuvânt al Brigăzii 110 Mecanizate Separate a armatei ucrainene, care luptă în regiunea Dnipropetrovsk din estul țării.

În locul liniilor lungi de tranșee, armata ucraineană, depășită numeric și din punct de vedere al armamentului, a creat puncte forte și posturi de observație și s-a bazat pe drone pentru a compensa lipsa muniției de artilerie de 155 de milimetri. Ca răspuns, armata rusă a început să reducă dimensiunea unităților sale de asalt, deoarece dronele ucrainene s-au dovedit capabile să localizeze și să distrugă concentrări mai mari de trupe.

În loc de atacurile la scară largă de tip „val de carne” care au caracterizat asalturile rusești anterioare, când un număr mare de soldați erau aruncați asupra apărătorilor ucraineni, Rusia atacă acum în grupuri mici, a declarat colonelul Vladislav Voloșin, purtătorul de cuvânt al comandamentului sudic al armatei ucrainene.

„Rușilor le ia timp să adune un grup de asalt. Se târăsc, se ascund. Le ia două-trei zile să adune un grup capabil să ne asalteze pozițiile”, a spus Voloșin.

De obicei, doi soldați ruși deschid calea, dar numai unul supraviețuiește, a explicat el. Grupurile mai mici sunt mai greu de detectat de operatorii de drone ucraineni, mai ales în condiții de ceață sau ploaie.

„Ca urmare, avem o zonă gri profundă, în care rușii se infiltrează în spatele pozițiilor ucrainene și se ascund acolo, multiplicându-se în cazul în care nu sunt detectați și distruși”, a spus Sekach.

Vremea nefavorabilă i-a ajutat pe soldații ruși să străpungă apărarea ucraineană în Pokrovsk, în regiunea Donețk, la începutul acestei luni, după un an de încercări, precum și în alte puncte de-a lungul frontului, cum ar fi satul Novopavlivka din Dnipropetrovsk și în regiunea centrală Zaporijia.

„Ceața sau ploaia împiedică zborurile dronelor, creând oportunitatea pentru logistică, rotație sau operațiuni locale mai sigure. Prin urmare, fereastra meteorologică este folosită pentru infiltrarea sau repoziționarea forțelor”, a spus Palisa.

Rusia depune eforturi pentru a îngreuna și mai mult apărarea Ucrainei.

„Armata rusă încearcă să creeze o zonă de distrugere cât mai largă posibil, distrugând toate clădirile și adăposturile cu lovituri precise, pentru a transforma zona într-un teren pustiu, unde este imposibil să te ascunzi”, a spus Voloșin.

Coșmarul aprovizionării

Dronele obligă, de asemenea, artileria să se îndepărteze de front și fac aproape imposibilă utilizarea vehiculelor blindate pentru aprovizionarea trupelor.

„Dronele au devenit utile când vine vorba de livrare și evacuare, recunoaștere în luptă și minare la distanță — sarcini care înainte erau îndeplinite de oameni în război”, a spus Palisa.

Dar, odată cu proliferarea dronelor, chiar și aceste utilizări devin din ce în ce mai dificile, transformând frontul într-un iad.

Dronele fac ca evacuarea și rotația, precum și logistica, să devină exerciții mortale. „În prezent, majoritatea soldaților mor în timpul rotației”, a spus Voloșin. „Orice fel de livrare prezintă riscuri grave. Așadar, folosim dronele mai des.”

Ca urmare, comandanții obligă soldații să petreacă săptămâni întregi pe front – numit și linia zero – fără rotație.

„De obicei, în timpul unei rotații, o mașină se apropie la 5-6 kilometri de poziții. Soldații trebuie să parcurgă restul drumului pe jos, ascunzându-se de drone”, a spus Sekach.

Acest lucru creează probleme pentru moralul trupelor.

„Un soldat de infanterie care a stat odată la zero grade într-o groapă timp de 60-165 de zile nu va mai merge acolo”, a spus Mikola Bielieskov, cercetător la Institutul Național Ucrainean pentru Studii Strategice și analist senior la Centrul de Inițiative Come Back Alive.

Medicina video

Răniții sunt cei mai afectați, deoarece dronele subminează în mod critic medicina și evacuarea de pe linia frontului, a spus Darina, anestezist în cadrul Batalionului Da Vinci Wolves al armatei ucrainene, care a cerut să fie identificată doar cu numele mic.

„Astăzi, un soldat rănit trebuie adesea să meargă pe jos, să fie transportat sau chiar să se târască până la 5 kilometri de la poziția sa până la punctul în care un vehicul blindat de evacuare îl poate prelua”, a spus Darina. „Apoi, vehiculul de evacuare trebuie să treacă prin roiuri de drone rusești care pot ajunge până la 20-40 de kilometri de pozițiile din prima linie.”

Dronele obligă, de asemenea, medicii militari ucraineni să-și mute punctele medicale mai departe de linia frontului, ceea ce prelungește timpul necesar pentru stabilizarea răniților. Soldații răniți trebuie să rămână la pozițiile lor zile sau chiar săptămâni întregi, așteptând evacuarea, care uneori este efectuată acum de sisteme robotizate terestre.

Incapacitatea lor de a ajunge la răniți i-a obligat pe medicii de luptă ucraineni să apeleze la medicina TV, folosind o dronă Mavic pentru a comunica cu soldații blocați. „Pe un videoclip, putem vedea cum a fost aplicat garoul. Apoi, putem contacta colegii soldați ai unui [soldat] rănit și îi putem îndruma cum să-l ajute în mod corespunzător”, a spus Darina. „Dronele devin utile și pentru livrarea medicamentelor necesare la poziții.”

Există, de asemenea, rapoarte ale cercetătorilor open-source conform cărora Rusia abandonează trupele rănite în loc să încerce să le evacueze.

Dronele inamice fac, de asemenea, viața mult mai periculoasă pentru piloții care le pilotează din spatele frontului.

„Îmi amintesc vremurile când puteai fuma în siguranță într-o zonă de 10 kilometri de la linia de contact. Acum nu mai intrăm în zonă fără o pușcă. Dronele cu cablu de fibră optică ajung deja la 15 kilometri, așa că trebuie să fii foarte atent”, a spus Sekach.

Deocamdată, nu pare să existe o soluție rapidă pentru zona mortală creată de drone.

„În prezent, nu există o doctrină privind modul de construire a unei apărări în profunzime atunci când ai foarte puțini soldați de infanterie pe linia frontului, iar inamicul este angajat în infiltrare și, în același timp, când inamicul îți întrerupe conexiunea între linia frontului și spatele frontului și îți elimină în mod activ operatorii de drone de pe linia frontului”, a spus Bielieskov.

„Aceasta este rețeta pentru avansurile lente ale rușilor – efectul de presiune.”