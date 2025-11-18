G4Media.ro
Sancțiunile împotriva Rosneft și Lukoil au dus la scăderea prețului petrolului rusesc

Sediu Lukoil, Rusia
Credit line: Alexander NEMENOV / AFP / Profimedia

Sancțiunile împotriva Rosneft și Lukoil au dus la scăderea prețului petrolului rusesc

Sancțiunile impuse pe 22 octombrie de Statele Unite împotriva companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil „au avut efectul scontat de a reduce veniturile Rusiei prin scăderea prețului petrolului rusesc”, arată o analiză a Oficiului de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, transmite agenția Reuters, preluată de BBC.

OFAC consideră că acest lucru, la rândul său, reduce capacitatea Rusiei de a finanța războiul împotriva Ucrainei.

Mai multe tipuri importante de țiței rusesc se vând la prețuri care au scăzut la minimele ultimilor ani, iar aproape o duzină de cumpărători importanți din India și China și-au anunțat intenția de a suspenda achizițiile de petrol rusesc în decembrie.

Reuters notează că, potrivit datelor LSEG, pe 12 noiembrie, țițeiul Ural pentru încărcare în portul Novorossiisk se vindea cu 45,35 dolari pe baril, cel mai mic preț din martie 2023, când Rusia abia începea să construiască o „flotă fantomă” pentru a eluda „plafonul de preț” impus în acea iarnă. Luni, prețul a crescut la 47,01 dolari pe baril.

În comparație, țițeiul Brent, referința industriei, costa 62,71 dolari pe baril pe 12 noiembrie și 64,03 dolari pe 17 noiembrie.

