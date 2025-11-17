G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Rusia ar putea testa NATO „în următorii doi sau patru ani”, avertizează…

armata rusa, conducerea militara rusa, politie rusa, ministerul rus de interne, ofiteri rusi, moscova, kremlin, rusia
Sursa foto: Kremlin.ru

Rusia ar putea testa NATO „în următorii doi sau patru ani”, avertizează comisarul european pentru apărare

Articole17 Noi 0 comentarii

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a avertizat că Rusia ar putea testa apărarea NATO „în următorii doi sau patru ani”, sugerând că aceasta ar putea include un atac asupra unui stat baltic, potrivit The Guardian.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Vorbind în cadrul conferinței „Apărarea țărilor baltice în 2025: lecții de război din Ucraina”, care a avut loc luni dimineață la Vilnius, Kubilius a afirmat că urgența de a găsi soluții pentru apărarea regiunii baltice provine din „declarațiile publice ale serviciilor noastre de informații, inclusiv din Germania, Danemarca, Finlanda, Olanda și din regiunea noastră, potrivit cărora Putin ar putea fi gata să testeze articolul 5 în următorii doi sau patru ani, înainte de 2030”.

„Putem doar presupune că, într-un astfel de caz, statele baltice vor fi una dintre țintele preferate ale noii agresiuni a Kremlinului. Va fi o agresiune și împotriva întregii NATO și a întregii Uniuni Europene”, a spus el.

Kubilius a insistat că țările UE și NATO trebuie să învețe din experiența Ucrainei împotriva Rusiei și să-și accelereze planurile de apărare.

„Mesajul meu principal astăzi: să întrebăm ucrainenii cum să fim pregătiți pentru apărare și cum ne pot ajuta să fim pregătiți”, a spus el.

El s-a declarat frustrat că țările UE au avut nevoie de ani de zile „pentru a înțelege că nu suntem pregătiți să detectăm dronele rusești și să le distrugem cu mijloace eficiente din punct de vedere al costurilor, în ciuda faptului că toți am fost martori la utilizarea masivă a dronelor pe frontul ucrainean”.

Trebuie să ne amintim că, dacă va veni ziua X și Putin va decide să testeze articolul 5 undeva în regiunea baltică, ne vom confrunta cu agresiunea unei armate ruse experimentate în luptă, care este acum mult mai puternică decât era în februarie 2022 și care este capabilă să utilizeze milioane de drone. … Suntem cu adevărat pregătiți pentru o astfel de zi X, în ciuda faptului că nu avem armate experimentate în luptă în statele baltice?”, a întrebat el.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Rusia afirmă că a interceptat peste 200 de drone ucrainene în timpul nopții

Articole14 Noi • 644 vizualizări
0 comentarii

Rubio: Nu mai avem aproape nicio sancțiune potențială împotriva Rusiei

Articole13 Noi • 1.124 vizualizări
1 comentariu

China alimentează masiv efortul de război rus în Ucraina, afirmă ministrul finlandez al Apărării: „Rusia nu ar fi capabilă să ducă un război foarte mult timp doar cu resursele sale”

Articole12 Noi • 920 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.