Rusia ar putea testa NATO „în următorii doi sau patru ani”, avertizează comisarul european pentru apărare

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a avertizat că Rusia ar putea testa apărarea NATO „în următorii doi sau patru ani”, sugerând că aceasta ar putea include un atac asupra unui stat baltic, potrivit The Guardian.

Vorbind în cadrul conferinței „Apărarea țărilor baltice în 2025: lecții de război din Ucraina”, care a avut loc luni dimineață la Vilnius, Kubilius a afirmat că urgența de a găsi soluții pentru apărarea regiunii baltice provine din „declarațiile publice ale serviciilor noastre de informații, inclusiv din Germania, Danemarca, Finlanda, Olanda și din regiunea noastră, potrivit cărora Putin ar putea fi gata să testeze articolul 5 în următorii doi sau patru ani, înainte de 2030”.

„Putem doar presupune că, într-un astfel de caz, statele baltice vor fi una dintre țintele preferate ale noii agresiuni a Kremlinului. Va fi o agresiune și împotriva întregii NATO și a întregii Uniuni Europene”, a spus el.

Kubilius a insistat că țările UE și NATO trebuie să învețe din experiența Ucrainei împotriva Rusiei și să-și accelereze planurile de apărare.

„Mesajul meu principal astăzi: să întrebăm ucrainenii cum să fim pregătiți pentru apărare și cum ne pot ajuta să fim pregătiți”, a spus el.

El s-a declarat frustrat că țările UE au avut nevoie de ani de zile „pentru a înțelege că nu suntem pregătiți să detectăm dronele rusești și să le distrugem cu mijloace eficiente din punct de vedere al costurilor, în ciuda faptului că toți am fost martori la utilizarea masivă a dronelor pe frontul ucrainean”.

„Trebuie să ne amintim că, dacă va veni ziua X și Putin va decide să testeze articolul 5 undeva în regiunea baltică, ne vom confrunta cu agresiunea unei armate ruse experimentate în luptă, care este acum mult mai puternică decât era în februarie 2022 și care este capabilă să utilizeze milioane de drone. … Suntem cu adevărat pregătiți pentru o astfel de zi X, în ciuda faptului că nu avem armate experimentate în luptă în statele baltice?”, a întrebat el.