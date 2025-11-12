China alimentează masiv efortul de război rus în Ucraina, afirmă ministrul finlandez al Apărării: „Rusia nu ar fi capabilă să ducă un război foarte mult timp doar cu resursele sale”

China alimentează „masiv” efortul de război rus, a afirmat miercuri ministrul finlandez al apărării Antti Hakkanen, apreciind că aceasta reprezintă o provocare la adresa NATO, informează AFP, citată de Agerpres.

Potrivit ministrului finlandez, cooperarea Chinei „a mers atât de departe”, încât această ţară „finanţează astăzi masiv efortul de război al Rusiei” în Ucraina.

„Rusia nu ar fi capabilă să ducă un război foarte mult timp doar cu resursele sale. India, desigur, aduce o finanţare prin alte mijloace, însă China o face deliberat”, a declarat ministrul la finalul unei reuniuni cu omologii săi din ţările nordice, la Helsinki.

New Delhi contribuie la bugetul Rusiei prin achiziţionarea de petrol rus. Însă, potrivit lui Hakkanen, Beijingul „furnizează componente militare, cooperează cu industria de apărare şi organizează exerciţii militare comune şi alte activităţi de anvergură în Arctica, Antarctica, Indo-Pacific şi regiunile europene”. O provocare importantă pentru Alianţa Atlantică, potrivit lui, dar pe care ea ar trebui să o poată depăşi.

În consecinţă, ţările nordice îşi întăresc cooperarea militară pentru a înfrunta viitoarele ameninţări, susţinând totodată capacităţile NATO pe Flancul Nordic, a continuat ministrul finlandez.

„Astăzi, am discutat despre utilizarea a 250 de avioane de vânătoare ale forţelor aeriene nordice ca o forţă unificată”, a precizat Hakkanen.

Finlanda, Suedia, Islanda, Norvegia şi Danemarca preconizează o triplare a producţiei lor de muniţii şi dezvoltarea de coridoare de mobilitate pentru echipamentele militare din regiune.

Finlanda, care împarte cu Rusia o frontieră de 1.340 de km, a pus capăt deceniilor de nealiniere în materie militară, aderând la NATO în 2023, la un an după ce Rusia a invadat Ucraina.

Întrebat, miercuri, dacă noua Strategie de Apărare a Țării ia în calcul spionajul din partea Chinei, și în contextul miilor de camere chinezești montate în Dobrogea, achiziționate cu bani europeni, despre care Info Sud-Est a scris în exclusivitate, președintele Nicușor Dan a declarat:

„Bineînțeles că această strategie e un document cumva generic. Când vorbește de spionaj, vorbește de oricine ne-ar putea spiona, nu cred că ar trebui să individualizăm chestiunea asta. Chiar dacă cuvântul China nu apare foarte des în strategie el răzbate când vorbim de lanțuri de resurse critice e o bulină mare acolo, China. Pe scurt: Pe de o parte, orice fel de amenințări de securitate trebuie tratate de instituțiile responsabile, pe de altă parte, China este un actor important în lume, în special în zona economică, iar interacțiunile României trebuie să țină seama de interesul său național, nu putem rupe intempestiv relațiile cu China. Trebuie să avem un echilibru, să vedem cine sunt partenerii noștri pe securitate, dar să rămânem și în zona economică”, a răspuns Nicușor Dan.