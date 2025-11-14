G4Media.ro
Rusia afirmă că a interceptat peste 200 de drone ucrainene în timpul…

Ucraina, atac rafinarie Krasnodar
Captura X, Ministry of Defense of Ukraine

Rusia afirmă că a interceptat peste 200 de drone ucrainene în timpul nopții

Rusia a interceptat peste 200 de drone ucrainene în noaptea de joi spre vineri, a anunțat Ministerul Apărării rus, în timp ce capitala ucraineană era supusă unui atac rus de amploare în același timp, potrivit Le Figaro.

„În cursul nopții trecute, sistemele de apărare aeriană au interceptat și distrus 216 drone ucrainene”, dintre care 66 în regiunea sudică Krasnodar și 59 deasupra Mării Negre, a indicat ministerul pe Telegram.

În Novorossiïsk, un oraș portuar de pe malul Mării Negre, în regiunea Krasnodar, „o rafinărie de petrol a fost avariată în urma atacului cu drone”, potrivit autorităților locale.

Un incendiu provocat de căderea resturilor de drone a izbucnit în această rafinărie, care face parte din terminalul petrolier Sheskharis, unul dintre cele mai mari din Rusia, înainte de a fi stins, a precizat într-un comunicat o celulă de criză a guvernatorului regional.

Atacul a avariat, de asemenea, o clădire rezidențială din Novorossiisk, unde au fost sparte geamuri și un bărbat a fost rănit, potrivit aceleiași surse. În cele din urmă, o „navă civilă a fost avariată în portul Novorossiisk în urma acestui atac masiv”, a adăugat celula de criză, precizând că trei membri ai echipajului au fost răniți și spitalizați.

Rusia, care a lansat o ofensivă la scară largă împotriva Ucrainei în februarie 2022, intensifică de câteva săptămâni bombardamentele asupra infrastructurilor energetice și rețelei feroviare ucrainene, pe fondul scăderii temperaturilor odată cu apropierea iernii.

Kievul, la rândul său, vizează în mod regulat depozitele și rafinăriile de petrol și alte instalații din Rusia.

