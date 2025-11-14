Drone ucrainene au avariat o navă, locuinţe şi un depozit de petrol în portul Novorossiisk din Rusia
Un atac ucrainean cu drone desfăşurat vineri dimineaţă a provat avarii la o navă din port, blocuri de apartamente şi un depozit de petrol în portul rusesc de la Marea Neagră Novorossiisk, rănind trei membri ai echipajului vasului, afirmă oficiali ruşi, citaţi de Reuters, transmite News.ro.
Centrul operaţional al regiunii Krasnodar a afirmat, pe Telegram, că cei trei membri ai echipajului răniţi primeau tratament la spital.
Acesta a arătat că fragmente de dronă au lovit cel puţin patru apartamente, spărgând ferestrele, dar nu au fost persoane rănite.
Atacul a declanşat şi un incendiu la un depozit de petrol într-un complex de transbordare, care a fost ţinut sub control de echipajele de urgenţă. Centrul operaţional a afirmat că structuri de pe coastă au fost, de asemenea, avariate, dar nu a oferit mai multe detalii.
Reuters nu a putut verifica bilanţul atacului, iar oficialii ucraineni nu au comentat deocamdată.
