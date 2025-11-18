O comună din județul Iași are mai mulți șomeri decât municipiul reședință de județ / Primarul din Lungani: La noi tinerii au la 25 de ani câte 8, 9 copii

Comuna ieșeană Lungani înregistra în septembrie, 2025, un număr de 756 de șomeri, depășind municipiul Iași, care a raportat 751 de șomeri, relatează ziaruldeiasi.ro. Diferența e surprinzătoare raportat la numărul de populație. Lungani are puțin peste șase mii de locuitori, adică aproximativ 2,3% din populația municipiului Iași.

„Avem, într-adevăr, vreo 760 de dosare de șomaj. Dar putem să comparăm municipiul Iași cu satul Crucea, unde tinerii se căsătoresc la 15 ani și până la 25 au câte 8-9 copii. Femeia stă acasă, bărbatul muncește cu ziua și e plătit în produse, nu cu bani, că e greu cu banii. Au datorii mari. Uitați și acum, am câteva cazuri, au fost amendați cu 6.000 de lei pentru că nu au numere la căruță”, a descris Ioan Corobuță, primarul Comunei Lungani, realitatea din localitate, confirmând datele Institutulu Național de Statistică.

Todirești confirmă același tipar. Cu 4.645 de locuitori și 369 de șomeri, comuna depășește municipiul Pașcani, care are 30.766 de locuitori și 340 de șomeri. Aici raportul este de un șomer la 12 locuitori, față de unul la 90 în Pașcani.

Primele zece comune din Iași cu cele mai multe cazuri de șomaj sunt Lungani (756), Todirești (369), Sirețel (300), Țibănești (294), Mironeasa (291), Moțca (212), Țibana (196), Brăești (175), Stolniceni-Prăjescu (167) și Podu Iloaiei (164). Aceste localități au populații între câteva mii și câteva zeci de mii de locuitori, dar numărul șomerilor este disproporționat față de dimensiunea demografică.

Comparativ, municipiile mari din județ – Iași, Pașcani, Hârlău și Târgu Frumos – raportează cifre absolute mai mici sau similare, dar raportate la populație situația este mult mai favorabilă. De exemplu, Hârlău are 10.349 de locuitori și 124 de șomeri, adică un șomer la 83 de locuitori, iar Târgu Frumos are 9.597 de locuitori și 127 de șomeri, adică un șomer la 75 de locuitori, scrie ziaruldeiasi.ro.