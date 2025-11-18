Stațiunile bulgare de la Marea Neagră sunt în pericol în timpul precipitațiilor abundente / Cele mai expuse cinci stațiuni la inundații

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O parte semnificativă a stațiunilor bulgare de la Marea Neagră rămâne vulnerabilă la inundații în timpul precipitațiilor abundente, potrivit concluziilor Ministerului Mediului și Apelor de la Sofia, în urma inundațiilor devastatoare din Elenite, care au provocat moartea a patru persoane, scrie Novinite.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În urma dezastrului de la Elenite, autoritățile au lansat o inspecție cuprinzătoare a stațiunilor de pe coastă. Aproximativ o lună mai târziu, rezultatele au evidențiat faptul că Sveti Vlas, Lozeneț, Țarevo, Șabla și Sunny Beach sunt deosebit de expuse inundațiilor în condiții meteorologice extreme.

„Am aplicat planurile noastre de gestionare a riscului de inundații pe hărțile cadastrale existente și am descoperit numeroase neconcordanțe. Multe corpuri de apă nu erau marcate, ceea ce a permis construirea în albii”, a declarat Manol Genov, ministrul Mediului și Apelor, într-un interviu acordat bTV.

Sunny Beach se numără printre cele mai vulnerabile, cu zone critice clar identificate pe hărți. Locuitorii precum Stanislav Stanev, care trăiește în stațiune de un deceniu, nu sunt surprinși de această evaluare. „Ploile abundente provoacă formarea de lacuri pe străzi, iar fără un sistem de canalizare adecvat, situația este îngrijorătoare. Dacă aici ar avea loc o inundație similară cu cea din Elenite, consecințele ar putea fi catastrofale”, a explicat Stanev.

Riscul de inundații în Sunny Beach este în mare parte legat de albia neglijată a râului Hadzhiyska. „Conductivitatea zonei este compromisă, părți din ea sunt acoperite cu conducte, iar nouă secțiuni sunt în curs de construcție”, a remarcat Genov.

Preocupări similare se aplică și în Șabla, unde unul dintre cele 52 de râuri inspectate reprezintă o amenințare deosebită. Inundațiile istorice din zonă ilustrează pericolul: pe 23 septembrie 2005, un val de 4 metri a inundat peste 200 de case, distrugând șase poduri și numeroase vehicule, după ce 205 litri de ploaie pe metru pătrat au inundat albia râului.

În prezent, nivelul apei din râul Șabla este scăzut, dar hărțile continuă să indice un potențial de dezastru. „Anul acesta, am refăcut hărțile albiei râului pentru a identifica blocajele. Au fost găsite mai multe, iar anul viitor vor fi alocate fonduri pentru a le remedia”, a declarat Marian Zhechev, primarul orașului Șabla.

Alte stațiuni de la Marea Neagră s-au confruntat cu riscuri similare. În 2014, inundațiile provocate de râul Batovka au blocat 500 de turiști în zonă, necesitând eforturi de evacuare de câteva ore din partea pompierilor, personalului militar și a unui elicopter Cougar. Lozeneț, Țarevo și Sveti Vlas sunt, de asemenea, considerate foarte susceptibile la inundații.

„Vom întocmi un raport detaliat care va fi comunicat guvernatorilor regionali și primarilor, astfel încât să poată fi luate măsuri”, a adăugat Genov. Ministerul s-a angajat, de asemenea, să instituie un mecanism de finanțare pentru a sprijini municipalitățile cele mai expuse riscului de dezastre naturale.