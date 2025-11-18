G4Media.ro
Un tribunal din Georgia a confirmat pedeapsa de doi ani de închisoare…

Un tribunal din Georgia a confirmat pedeapsa de doi ani de închisoare pentru Mzia Amaghlobeli, o jurnalistă laureată cu Premiul Saharov

O instanţă din Georgia a confirmat marţi, în apel, pedeapsa de doi ani de închisoare pentru Mzia Amaghlobeli, o jurnalistă proeminentă şi co-laureată a Premiului Saharov pentru libertatea gândirii în octombrie, relatează AFP, transmite Agerpres.

Fondatoarea publicaţiilor Batumelebi şi Netgazeti, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată în august pentru că a pălmuit un înalt oficial din poliţie în timpul unui protest antiguvernamental.

Marţi, judecătorii de la Curtea de Apel din oraşul Kutaisi, din vestul ţării, au respins apelul avocaţilor săi de a anula sentinţa, argumentând că aceasta a fost disproporţionată şi motivată politic.

„Nu mi-e frică de închisoare”, a declarat Amaghlobeli instanţei. „Ceea ce mă sperie este ceea ce mă aşteaptă afară: va fi o ţară care luptă pentru libertate sau una cucerită?”, a adăugat ea.

În octombrie, Uniunea Europeană i-a acordat Premiul Saharov, alături de jurnalistul polonezo-belarus Andrzej Poczobut, descriind-o ca un simbol al „luptei pentru democraţie” din Georgia.

Această ţară este cuprinsă de o criză politică de la alegerile parlamentare din octombrie 2024, un scrutin câştigat de partidul Visul Georgian, aflat la putere din 2012, dar ale cărui rezultate sunt contestate de opoziţia pro-europeană.

Opoziţia a organizat proteste care au atras zeci de mii de oameni, dar nu au reuşit să schimbe cursul guvernului, acuzat de derivă autoritară şi de căutarea unor legături mai strânse cu Rusia.

Guvernul neagă orice represiune şi acuză opoziţia că încearcă să preia puterea prin forţă.

Închisă din ianuarie, Mzia Amaghlobeli a urmat o grevă a foamei de 38 de zile în închisoare, care a fost întreruptă din cauza deteriorării stării sale de sănătate.

