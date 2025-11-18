Partidul Frații Italiei al premierului Giorgia Meloni se plânge de felul în care sunt vândute produse „în stil italian” în supermarketul din Parlamentul European

Partidul premierului italian Giorgia Meloni a redactat o scrisoare adresată președintelui Metsola în care critică vânzarea de produse „în stil italian” în supermarketul Parlamentului din Bruxelles, scrie Euronews.

După ce au acuzat Comisia Europeană că „anulează Crăciunul”, conservatorii italieni își îndreaptă acum furia împotriva Parlamentului European, care, în opinia lor, este vinovat de faptul că permite vânzarea de produse false „în stil italian” în incinta sa din Bruxelles.

Marți, delegația partidului Frații Italiei din Parlament a anunțat că va trimite o scrisoare oficială președintei Roberta Metsola cu privire la utilizarea drapelului italian și a numelor italiene pe unele sticle de sos pentru paste vândute în magazinul de la primul etaj al clădirii Parlamentului.

„Utilizarea necorespunzătoare a simbolurilor sau a referințelor la legături cu Italia pe produse care nu provin din Italia poate constitui o practică înșelătoare și, prin urmare, poate fi urmărită penal”, a declarat Carlo Fidanza, șeful delegației Fratelli d’Italia, într-o declarație pentru Euronews, citând un regulament al UE care interzice reclamele înșelătoare.

Scrisoarea vine în urma unei postări pe Facebook a ministrului italian al Agriculturii, Francesco Lollobrigida, care a publicat imagini cu unele sosuri îmbuteliate fabricate în Belgia, etichetate cu steagul tricolor al Italiei și denumiri care sună italian, inclusiv faimosul sos pentru paste carbonara.

„Am cerut să se lanseze imediat o verificare”, a scris Lollobrigida marți.

Sosurile îmbuteliate sunt într-adevăr în vânzare în magazinul Parlamentului, după cum a verificat Euronews.

Etichetele acestor produse alimentare nu pretind că produsul este fabricat în Italia, ci doar că unele ingrediente provin din Italia și, din acest motiv, sunt asociate cu un steag italian.

Euronews mai notează sticla de carbonara conține ingrediente precum smântână și pancetta, care nu fac parte din rețeta tradițională originală, care necesită guanciale în schimb — și în mod categoric fără smântână — dar acesta nu a fost obiectul principal al plângerii lui Lollobrigida.

Aceasta este ultima cruciadă legată de alimentație inițiată de partidul lui Meloni, care a criticat anterior alte partide pentru utilizarea termenilor legați de carne, precum „burger” și „cârnați”, pentru produse pe bază de plante și a aprobat chiar o lege care interzice producția în Italia a cărnii cultivate în laborator.

Ministrul Lollobrigida nu este străin de acest subiect. Acum doi ani, el a stârnit indignare afirmând că „în Italia, oamenii săraci mănâncă mai bine decât cei bogați”.

Sosurile preparate în prealabil și vândute în borcane sunt, în general, privite cu dezaprobare în Italia, ai cărei locuitori se mândresc cu rețetele tradiționale și ingredientele de înaltă calitate.

În septembrie 2024, anunțul producătorului american Heinz privind un nou produs carbonara la conservă a stârnit o controversă masivă în această țară din sudul Europei, bucătari precum Alessandro Pipero, distins cu stele Michelin, calificând noua pastă la conservă drept „hrană pentru pisici”.